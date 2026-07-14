「一鍵取消」訂閱新規10月生效 擬同步禁隱藏收費

紐約市長曼達尼推出全美首創的「一鍵取消」(Click-to-Cancel)新規，讓市民能夠更輕鬆地終止各類訂閱與會員資格。(美聯社)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)與市消費者和勞工保護局(DCWP)局長萊文(Samuel Levine)近日宣布兩項消費者保護措施，要求商家簡化訂閱取消程序，並擬禁止在結帳階段才揭示的強制性附加費。

其中，「一鍵取消」(Click-to-Cancel)規則已完成制訂，將於今年10月1日生效；另一項針對「垃圾收費」(junk fee)的規則目前仍處於提案階段，將在公眾意見徵集及公聽會後再決定是否採納。

根據市府，「一鍵取消」規則適用於自動續訂及持續性服務的訂閱；商家必須清楚披露訂閱價格、續訂條件等資訊，並向消費者提供簡單直接的取消方式，不能讓消費者輕易在網上登記，取消時卻必須經歷多重頁面、致電客服或其它繁瑣程序。

新規也針對免費試用期結束後自動轉為收費訂閱，以及商家透過複雜網上流程阻止消費者取消服務等做法。市府稱，紐約市將成為全美首個實施此類市級規則的地方。

市府援引羅斯福研究所(Roosevelt Institute)的估算表示，新規每年可能為紐約消費者節省2150萬元至1億6250萬元。未來，違規商家除須向受影響消費者退款或賠償外，每次違規面臨的民事罰款將由525元起。

曼達尼表示，部分企業讓消費者只需點擊一次便可登記訂閱，取消時卻要經過十多個步驟；新規的原則是，若消費者可以透過一次點擊登記，也應能以同樣簡單的方式取消。

同時，消保局提出更廣泛的「垃圾收費」規則，要求企業在廣告及消費者作出購買決定前，直接顯示商品或服務的完整價格，並將所有不可避免的強制性費用計入標價。

根據提案，商家不得歪曲附加費的用途、金額或能否退款；若收取「服務費」、「處理費」或其它類似的強制費用，必須把費用納入廣告價格中，並保存資料說明相關費用實際用於何處。

市府表示，隱藏費用常見於第三方外賣平台、酒店及售票平台；消費者往往在選定商品或服務、進入最後結帳階段後，才發現必須支付額外費用。市府援引「消費者報告」(Consumer Reports)的估算稱，這類費用平均每年可能令一個四口之家多支出約3200元。

垃圾費提案已於7月8日公布，消保局將於8月7日舉行公聽會並接受公眾意見。由於該規則仍在制定程序中，目前尚未生效，最終內容也可能根據公眾意見作出修改。

萊文表示，兩項措施旨在確保消費者看到的價格就是最終支付的價格，同時避免守規商家在市場競爭中因其他企業隱藏收費而處於不利地位。

市府稱，本次措施延續此前針對酒店隱藏費採取的規則。官方紀錄顯示，酒店垃圾費規則的制定程序於2025年、即前市長亞當斯(Eric Adams)政府任內啟動，曼達尼上任後完成採納；要求酒店將強制費用計入房價的主要條款已於今年2月生效。