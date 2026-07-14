曾偉康 當選紐約台山寧陽會館新主席

曾偉康(左)獲選紐約台山寧陽會館新任主席，圖為曾偉康與現任主席伍堅石(右)合影。台山寧陽會館是紐約中華公所旗下七大僑團之一，在紐約僑界備受尊重。(記者許君達／攝影)

紐約台山寧陽會館13日完成換屆選舉，曾偉康當選為新任主席，任期兩年。

台山寧陽會館現任主席伍堅石表示，來自社區的期待，便是他對新任主席的寄望。曾偉康表示，他將一如既往地將確保公共安全和社區穩定作為首要目標，同時也會盡力與新任市府和即將換屆的新地方民代建立有效的溝通管道。他說，由於近來政治版圖變動較大，以往在市府內的人脈很多都流失，為了給華人 社區爭取更多的關注和資源，他作為會館新任主席，必須更加努力地拓展新人脈。

曾偉康出生於台山移民家庭，先後畢業於布朗士科技高中和勃魯克學院(Baruch College)。他自幼在曼哈頓華埠 長大，長期熱心社區公益事務，18歲起就加入台山寧陽會館，並於2018年首次當選為主席。此外，他擔任市警五分局輔警超過20年，現任輔警隊副探長。

2022年，曾偉康當選為紐約中華公所歷史上最年輕的主席，任職至2024年；該職位有「華埠市長」之稱。在擔任中華公所主席期間，曾偉康曾先後受邀參加過中華民國 時任總統蔡英文、副總統賴清德外訪過境紐約時舉辦的僑宴，也曾帶隊訪問台灣；2025年，他獲頒僑委會「海華榮譽獎章」。

曾偉康在此前受訪時曾表示，雖然在紐約長大，但他堅定支持中華民國。根據中華公所的歷史紀錄，2011年孫中山先生銅像在華埠哥倫布公園內樹立時，曾偉康曾帶領團隊負責大理石台基上的刻字工作；2019年銅像重新樹立並永久擺放時，他也在相關申請工作中作出貢獻。

台山寧陽會館主席交接儀式將於8月1日(周六)下午2時在紐約中華公所舉行。