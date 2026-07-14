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議員偕居民呼籲 修整康尼島棧道

記者胡聲橋／紐約報導
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紐約州參議員斯卡塞拉-斯潘頓舉行記者會，呼籲立即對康尼島棧道進行安全維修。(取自...
紐約州參議員斯卡塞拉-斯潘頓舉行記者會，呼籲立即對康尼島棧道進行安全維修。(取自斯卡塞拉-斯潘頓X平台帳號)

代表史泰登島北岸和南布碌崙(布魯克林)部分地區的紐約州參議員斯卡塞拉-斯潘頓(Jessica Scarcella-Spanton)近日與康尼島和布萊頓海灘(Brighton Beach)的社區居民共同呼籲，在紐約市準備啟動規模更大、耗時數年的重建項目之前，立即對康尼島棧道(Riegelmann Boardwalk)作安全維修。

斯卡塞拉-斯潘頓在日前的記者會上表示，康尼島棧道是康尼島和布萊頓海灘社區的標誌性景觀，但近年來狀況堪憂。木板斷裂、釘子鬆動、木板上有孔洞等問題非常常見，使得部分路段對居民和遊客來說「十分危險」。

市公園局2025年12月宣布撥款10億元用於康尼島棧道的翻新。翻新計畫預計於2027年開工，整個工程預計要到2032年才能完工。斯卡塞拉-斯潘頓表示，居民不應為了基本的安全改進而等待這麼長時間。

市公園局和經濟發展公司(EDC)已經發布康尼島棧道項目承包商的招標邀請書。這意味著棧道重建計畫已經完成了構思和資金籌措階段，但市府仍在遴選負責專案管理、設計並最終施工的公司。斯卡塞拉-斯潘頓表示，在相關合約授予和施工開始之前，市府應該進行短期維修，以確保木板路的安全。

「夏季，成千上萬的居民和遊客湧上棧道進行娛樂、用餐、鍛煉和休閒活動，這裡存在著許多安全隱患」，斯卡塞拉-斯潘頓說，「我敦促紐約市公園局和紐約市經濟發展公司對木板路進行分階段的修繕，以確保所有經常光顧的人的安全」。

康尼島居民伊奧斯帕(Mike Iospa)在記者會上發言說，「每一塊鬆動的木板和每一顆突出的螺絲都是可以預防的隱患。重建、維護和維修並非相互衝突的優先事項。紐約市民理應擁有兩者，既要有面向未來的全新木板路，也要有當下安全的棧道」。

市公園局發言人克拉克(Chris Clark)表示，該局一直在對棧道進行定期維修，「康尼島棧道由超過100萬塊木板組成。從4月到11月，我們的木工團隊每周五天都會對木板路進行維修，以確保遊客的安全」。

紐約州參議員斯卡塞拉-斯潘頓和居民代表呼籲立即對康尼島棧道進行安全維修。(記者胡...
紐約州參議員斯卡塞拉-斯潘頓和居民代表呼籲立即對康尼島棧道進行安全維修。(記者胡聲橋／攝影)

精華 FAQ

  • 因為棧道木板斷裂、釘子鬆動和孔洞等問題頻繁，部分路段對居民與遊客構成安全風險；他們認為不應等到全面重建才處理基本維修。

  • 市公園局2025年12月宣布撥款10億元翻新，計畫預計2027年開工，整體工程則要到2032年才能完工，因此民眾希望先做短期修繕。

  • 市公園局與EDC已發布承包商招標邀請書，表示計畫進入遴選階段；公園局也說，4月到11月每周5天都有木工團隊持續修補棧道。

康尼島 史泰登島 紐約市

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