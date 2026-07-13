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紐約州禁智慧眼鏡進入法院 7╱20上路

記者馬璿╱紐約報導
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紐約州法院系統宣布，自本月20日起禁止智慧眼鏡等配備攝影鏡頭的眼鏡進入法院。圖為...
紐約州法院系統宣布，自本月20日起禁止智慧眼鏡等配備攝影鏡頭的眼鏡進入法院。圖為布碌崙最高法院。(記者馬璿╱攝影)

紐約州法院系統宣布，自本月20日起禁止智慧眼鏡等配備攝影鏡頭的眼鏡進入法院，成為全美第一個實施全州性禁令的州。此舉適用於紐約州境內全部1240個法院，訪客、律師及法院員工進入法院前，均須將相關裝置交由法警保管。

根據此一新規定，任何配備攝影鏡頭或麥克風的眼鏡或頭戴裝置，包括具攝影功能的度數智慧眼鏡，未來將一律禁止帶入法院。有佩戴度數需求的民眾，屆時須另備一副普通眼鏡入內，智慧眼鏡則需寄放在安檢處，待離開時再取回。

紐約州多個長期禁止未經授權的攝影、錄影及錄音的行為，部分攝錄影則須經過申請才可核准。根據統一法院系統規定，「無論法院是否開庭，任何時候或任何場合，在法院內攝影、錄影或錄音、廣播或電視轉播，均屬禁止行為。」

法院官員指出，智慧眼鏡與智慧型手機不同之處在於，佩戴者無須舉起裝置即可悄悄錄影，外界因此擔憂，陪審員、證人、律師及法庭審理過程恐在當事人不知情下遭到側錄，恐衝擊司法程序的公正性與隱私保障。

這項政策的推動源自今年2月Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)的庭審，查克柏格當時就一起社群媒體成癮訴訟案出庭作證，然而其保全人員佩戴品牌與雷朋(Ray-Ban)眼鏡合作的智慧眼鏡進入法院，法官隨即出言警告，不得使用該類裝置錄下法庭審理過程，並表示擔心陪審員恐遭錄影或身分曝光。儘管當時並無證據顯示眼鏡曾被用於庭內錄影，但此事已引發外界對穿戴式錄影科技進入司法場域的高度關注。

法院方面強調，新規定不分廠牌或裝置功能，即便部分廠商如Meta已加裝防止偷拍的保護機制，只要眼鏡具備攝影鏡頭或麥克風，一律列入禁止範圍。

根據新制，佩戴智慧眼鏡抵達法院的民眾，不得佩戴其進入法院建築內，須在通過安檢前，先將裝置交由穿制服的法警保管，離開時再行領回。此項規定將一體適用於所有訪客、律師及法院員工，無例外情形。

精華 FAQ

  • 新規自本月20日起生效，適用於紐約州境內全部1240個法院。無論是訪客、律師或法院員工，進入法院前都必須遵守同一規定，將相關裝置交由法警保管。

  • 凡配備攝影鏡頭或麥克風的眼鏡與頭戴裝置都在禁令範圍內，包含具攝影功能的度數智慧眼鏡。需要配戴度數的人必須另外準備普通眼鏡入內，智慧眼鏡則先寄放。

  • 法院官員擔心智慧眼鏡可在不舉起裝置下偷偷錄影，影響陪審員、證人與庭審隱私及司法公正。政策推動與今年2月查克柏格庭審時，保全佩戴智慧眼鏡入庭引發關注有關。

紐約州 智慧眼鏡

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