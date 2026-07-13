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世界盃升溫 免費戶外觀賽派對加場

記者馬璿╱紐約報導
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西班牙球迷在紐約洛克菲勒中心免費觀賽區為球隊歡呼。(美聯社)
西班牙球迷在紐約洛克菲勒中心免費觀賽區為球隊歡呼。(美聯社)

隨著世界盃足球賽戰況進入關鍵前幾強，紐約市的「世界盃熱潮」持續延燒，並擴大至更多社區。紐約市交通局(DOT)宣布再增設三場免費戶外觀賽派對，讓球迷有更多機會齊聚街頭、為愛隊加油。

新增的觀賽派對，將於14日(周二)在布朗士的Lou Gehrig Plaza，播映其中一場四強賽事，下午2時開始暖場節目，3時正式開踢。15日(周三)則再增一場四強觀賽派對，地點在布碌崙展望公園東側的Duane Joseph Plaza，同樣於賽前安排娛樂節目暖場。

官方表示，此次擴大場次，是因先前多場活動反應熱烈。從傑克森遜地(Jackson Heights)到布碌崙各處廣場，都可見球迷齊聚觀賽的盛況。

此外，先前已公布、15日在皇后區可樂娜廣場(Corona Plaza)舉辦的觀賽派對，屆時將由皇后區舞蹈節(Queensboro Dance Festival)帶來表演，為當天四強賽事暖場。

此次擴大的觀賽場次，是紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)全市世界盃慶祝活動的一部分，隸屬紐約市「足球街道」(Soccer Streets)計畫的一環，該計畫將廣場、行人徒步區及封閉street改造成大型社區觀賽空間，並結合現場表演、親子活動及社區節目，炒熱球迷觀賽氣氛。

截至目前，整個賽事期間全市五大行政區已規畫逾百場免費公眾觀賽派對，除了觀賽，更結合在地表演者、文化節目及社區組織，轉化為全天候的社區慶典。

精華 FAQ

  • 紐約市交通局宣布再增設3場免費戶外觀賽派對，讓更多球迷能在不同社區齊聚街頭觀戰。這些活動是因先前場次反應熱烈而擴大舉辦。

  • 新增場次包括14日在布朗士Lou Gehrig Plaza的四強賽觀賽派對，以及15日在布碌崙Duane Joseph Plaza的另一場四強派對，另外皇后區Corona Plaza也有先前公布的活動。

  • 這些活動屬於市長曼達尼推動的全市世界盃慶祝活動，也是「足球街道」計畫的一部分，目的是把廣場、行人區與封街空間轉為大型社區觀賽場域。

世界盃 布碌崙 布朗士

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