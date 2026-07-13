「家長之夜」8╱16免費晚間托育 即報名

紐約市公園局將在8月16日主辦「家長之夜」免費托育體驗活動，為年輕父母創造四個小時的周末獨處時光。活動從7月13日早8時開始，名額有限，報滿為止。(取自市公園局官網)

紐約市 公園局宣布，將於8月16日(周日)在全市五個區共同舉辦一場「家長之夜」活動，由專業機構免費提供長達四小時的兒童托育服務，讓家長們得以暫時從繁重的育兒工作中脫身，享受奢侈的自由時光。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)表示，這將是一場有關免費托育的體驗性試點活動，讓年輕父母們在周末獲得幾個小時的寶貴獨處時光，「去看場電影、處理些瑣事，或者去約個會」，使其不必糾結於「花多少托育錢能買到這些時間」。他強調，「獨處時光本不該是件奢侈的事」。

本次免費托育體驗服務適合6至13歲兒童參加，活動內容包括運動與健身、藝術與手工、自然探索、多媒體體驗，還會提供免費的晚餐與小食。活動時間總長四小時，家長們須在當日下午4時把孩子送到指定活動中心，晚8時將孩子接回家。

參與試點的場所每區一間，分別為曼哈頓的Highbridge Recreation Center、布碌崙 (布魯克林)的Shirley Chisholm Recreation Center、皇后區的Al Oerter Recreation Center、布朗士的Kwame Ture Recreation Center以及史泰登島的Greenbelt Recreation Center，每間活動中心各自提供100個名額，7月13日(周一)早8時開始報名，按照報名順序先到先得，報完為止。

家長須登錄https://reurl.cc/p8d53r進入活動頁面，在註冊位置選擇其中一個區報名，不可在多區重複報名。報名成功後，家長將收到通知電郵，並須在7月31日(周五)前提供免責聲明；此外，還須在活動開始前註冊為市公園局休閒中心系統的會員。