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「家長之夜」8╱16免費晚間托育 即報名

記者許君達╱紐約報導
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紐約市公園局將在8月16日主辦「家長之夜」免費托育體驗活動，為年輕父母創造四個小...
紐約市公園局將在8月16日主辦「家長之夜」免費托育體驗活動，為年輕父母創造四個小時的周末獨處時光。活動從7月13日早8時開始，名額有限，報滿為止。(取自市公園局官網)

紐約市公園局宣布，將於8月16日(周日)在全市五個區共同舉辦一場「家長之夜」活動，由專業機構免費提供長達四小時的兒童托育服務，讓家長們得以暫時從繁重的育兒工作中脫身，享受奢侈的自由時光。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，這將是一場有關免費托育的體驗性試點活動，讓年輕父母們在周末獲得幾個小時的寶貴獨處時光，「去看場電影、處理些瑣事，或者去約個會」，使其不必糾結於「花多少托育錢能買到這些時間」。他強調，「獨處時光本不該是件奢侈的事」。

本次免費托育體驗服務適合6至13歲兒童參加，活動內容包括運動與健身、藝術與手工、自然探索、多媒體體驗，還會提供免費的晚餐與小食。活動時間總長四小時，家長們須在當日下午4時把孩子送到指定活動中心，晚8時將孩子接回家。

參與試點的場所每區一間，分別為曼哈頓的Highbridge Recreation Center、布碌崙(布魯克林)的Shirley Chisholm Recreation Center、皇后區的Al Oerter Recreation Center、布朗士的Kwame Ture Recreation Center以及史泰登島的Greenbelt Recreation Center，每間活動中心各自提供100個名額，7月13日(周一)早8時開始報名，按照報名順序先到先得，報完為止。

家長須登錄https://reurl.cc/p8d53r進入活動頁面，在註冊位置選擇其中一個區報名，不可在多區重複報名。報名成功後，家長將收到通知電郵，並須在7月31日(周五)前提供免責聲明；此外，還須在活動開始前註冊為市公園局休閒中心系統的會員。

精華 FAQ

  • 活動訂於8月16日周日舉行，屬於晚間試點托育服務，家長可在下午4時送孩子入場，晚8時接回，總共提供4小時照護。

  • 活動適合6至13歲兒童參加，內容包括運動健身、藝術手工、自然探索與多媒體體驗，並會提供免費晚餐與小食，讓孩子在安全環境中度過晚上時段。

  • 家長需在7月13日早8時起上網報名，於活動頁面選擇其中1個區域，不可重複報名；每區僅有100個名額，成功後還要在7月31日前提交免責聲明並完成市公園局會員註冊。

曼達尼 紐約市 布碌崙

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