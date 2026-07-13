中美商會盼以實作課 助華人企業跟上轉型

周克帶領多名中美商會理事前往曼哈頓，參加由阿里巴巴主辦的AI智能代理(AI Agent)實作工作坊。(受訪者提供)

人工智能快速進入商業世界，從市場研究、選品分析到供應商搜尋，AI工具正逐漸改變中小企業的日常營運。對中美商會會長周克而言，這波浪潮最重要的不是技術概念有多新，而是能不能真正幫華人 小商家解決問題。

「中小企業最關心的很實際，能不能幫我增加收入？能不能幫我降低成本？能不能讓員工工作更有效率？」周克說，如果AI不能回答這幾個問題，就很難真正落地。

日前，周克帶領多名中美商會理事前往曼哈頓 ，參加由阿里巴巴 旗下企業AI智能代理平台Accio Work主辦的AI智能代理(AI Agent)實作工作坊。這場工作坊以「打造你的第一個AI智能代理：小企業主AI實作工作坊」為主題，主要面向小企業主、創業者和營運人員。與一般講座不同，活動強調現場操作，參加者帶著電腦邊聽邊做，學習如何建立自己的AI Agent，並把它用於企業日常工作。

周克說，這次培訓讓他印象最深的是，AI工具正在從專業技術圈走向普通商家。「它偏向應用層面，操作也更簡單化。一般人不需要任何IT背景，也可以利用這樣的工具，完成中小企業所需要的很多任務。」

在他看來，過去不少企業主聽到AI，想到的可能是寫文章、做圖片或回答問題；但對商家而言，更有價值的是讓AI進入日常經營流程。例如，商家可根據自己的工作流程建立AI Agent，讓它協助處理重複性高、資料量大、標準相對清楚的工作，包括產品調查、市場趨勢整理、供應商搜尋、競品比較和商業機會分析等。

「現在市面上的AI工具很多，AI軟件很多，但很多人不知道從哪裡入手。」周克說。他說，華人中小企業一向勤奮、務實、能吃苦，但在新技術應用上，常因語言、時間和資源限制而慢半拍。很多商家不是不願意學，而是不知道該學什麼、怎麼學，也不清楚哪些工具真正適合自己的生意。因此，他希望先帶商會理事接觸和了解這類工具，再把實用內容帶回社區，介紹給更多會員企業和華人商家。

此次培訓在阿里巴巴曼哈頓辦公室舉行，主辦方也安排人員從硅谷前來講解和示範。周克表示，中美商會下一步計畫在法拉盛舉辦面向中文社區的線下AI培訓專場，讓更多華人企業主能用中文理解、現場操作，真正知道怎麼把AI用到自己的業務中。

他透露，中美商會此前曾在法拉盛舉辦過一場AI講座，現場約有40多名中小企業代表參加，反映出華人商家對AI應用已有明顯興趣。他補充，推動AI培訓不能只是介紹高深概念，而要讓企業主真正動手操作，學完後知道怎麼用。