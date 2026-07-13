袁海天打造AI系統 服務傳統商家

袁海天(左二)將Typework AI比作ERP、CRM、HRM和POS系統的集合體，但使用方式卻像跟朋友發訊息一樣簡單。(袁海天提供)

不用寫程式、不用學複雜軟體，只要像聊天一樣跟AI對話，就能自動搭建出預約、會員、支付、行銷等全套生意管理系統，這是華人 創業者袁海天(Henry Yuan)正在做的事。這位紐約大學(NYU )網絡安全碩士、前騰訊工程師，創辦了Typework AI，目前正在紐約、香港 、倫敦等地內測，目標只有一個——讓中小商家不再被Excel和紙本綁架，真正用上AI。

袁海天的創業靈感來自他長期的觀察。她說，許多商家仍在用Excel表格、紙本點名簿和WhatsApp群組來管理訂單、預約和會員資料。人工智能浪潮席捲全球，但對這些每天忙於營運的業主而言，AI似乎仍是遙遠的科技名詞。

袁海天說：「ChatGPT只能回答你的問題，我們是通過對話直接幫你搭建一個AI操作系統。」他將Typework AI比作ERP、CRM、HRM和POS系統的集合體，但使用方式卻像跟朋友發訊息一樣簡單——健身房想給老客戶八折優惠，只需告訴AI；餐廳希望滿座時自動推薦分店，說一聲即可；診所要自動發送預約提醒，同樣一句話搞定。

袁海天的技術背景與創業經歷，使他對傳統行業的數位化困境有深刻理解。在NYU求學期間，他參與過多個AI項目，並在騰訊地圖工作時累積了數據融合與AI模型的實戰經驗。離開大廠後，他接觸到大量傳統商家，發現許多年流水可觀的企業，後台管理仍極度依賴人工——例如海鮮批發商每天要從數百個群組中手動匯總訂單，游泳班仍用紙本點名，健身工作室靠人工作業處理排班和收款。這些觀察讓他堅信，AI不該只是科技圈的玩具，而應成為普羅商家的基礎工具。

目前Typework AI已有實際應用案例。在香港，一家瑜伽健身工作室試用其系統約兩周，老闆獨自一人便透過Typework AI建立了官網、會員預約、教練場地管理、支付與財務等全套流程，並已開始招募教練、開放場地營運。此外，擁有逾千名員工的非營利機構「香港協康會」，也利用Typework AI打造HR培訓系統，將政策文件、影片和課程資料上傳後，AI自動生成題庫，每日推送考題並記錄員工學習進度，大幅節省了培訓師資與行政人力。

在紐約本地，Typework AI也開始獲得關注。袁海天透露，已有多家中醫診所和醫療機構對其系統表達興趣，涉及病人預約、電子病歷管理、權限隔離等功能。由於袁海天本身具備網絡安全專業，他特別重視數據隱私與合規，平台內設嚴格的資料隔離機制，確保敏感信息不會被AI任意讀取或修改。

除了後台管理，Typework AI近期也推出行銷模塊。商家可連接Instagram、Facebook、TikTok等社群帳號，系統會根據節假日、地區熱點或行業趨勢，自動生成圖文、影片和推廣策略，經老闆確認後一鍵發布，並計畫後續追蹤轉化率，形成從策畫到成效分析的完整閉環。

袁海天表示，Typework AI的定價仍處於內測階段，初步最低套餐約為每月100元，主要依據AI使用量計費，對多數中小商家而言，遠低於聘請一名全職員工的成本。他說，平台的最終願景不僅是幫助商家降本增效，更要打造一個跨行業的「AI商業網絡」，讓不同商家之間能夠自動溝通、撮合合作，例如高級餐廳得知顧客過生日，平台上的蛋糕店便能透過AI自動獲悉並推銷服務，創造新的生意機會。

「我們想讓老闆不再被軟件限制生意思維，而是像搭積木一樣，通過對話建立自己真正需要的系統。」袁海天說。Typework AI預計7月下旬推出。