市府擬將110名單身男遊民 安置羊頭灣 引發居民反對

紐約市計畫將110名單身男遊民安置到羊頭灣，遭當地居民反對。(谷歌街景)

紐約市 府計畫將110名單身男遊民 遷入位於布碌崙 (布魯克林)羊頭灣(Sheepshead Bay)的一處遊民所，而且不會對他們進行犯罪背景調查。此舉引發了當地居民的強烈不滿，他們擔心會為原本寧靜的社區帶來更多犯罪。

位於羊頭灣的「金星旅館」(Gold Star Inn)此前已作為家庭遊民所營運約一年。紐約市遊民服務局(DHS)最近決定將目前居住在那裡的55戶家庭遷走，預計最早將從下周開始安置單身成年男性。

市府的這一計畫讓附近居民感到震驚。他們表示，自從該遊民所開放以來，附近社區的犯罪率已經上升，他們擔心安置單身男性會加劇這些問題。「有人砸車，有人破壞公園，有人在公園裡脫褲子」，居住在附近布萊頓海灘(Brighton Beach)的30歲水管工法哈德(Fahad)表示，「以前這裡很安靜」。

根據市警察局的數據，轄區包括羊頭灣市警61分局今年迄今的槍擊事件已增至五起，比去年同期增加了400%；強暴案的報案數量也翻了一番，從八起增至16起，而零售竊盜案則上升了10%。不過，市警察局的數據還顯示，該地區今年的整體犯罪率比去年同期下降約7%。

市府不會對這些遷入的男性遊民作犯罪背景調查，這也令當地居民感到擔憂。選區包括該地區的市議員韋娜芙(Inna Vernikov)在為此事致市遊民服務局的信中寫道，「遊民服務局確認不會進行任何犯罪背景審查，這使得潛在的性犯罪者和重罪犯有機會接觸到我們的孩子」。韋娜芙指出，將眾多單身男性收入該遊民所後，遊蕩、毒品和犯罪活動將增多，會對周邊社區造成「毀滅性」影響。

這家庇護所由BHRAGS經營，這是一家非營利機構。今年早些時候，該機構前執行主任薩梅迪(Roberto Samedy)和前董事會主席蒂雷盧斯(Jean Ronald Tirelus)因涉嫌電信欺詐、挪用公款和接受非法付款等罪名被起訴。

市府官員稱，該遊民所的改變反映了需求的變化，進入遊民所系統的家庭數量在減少，而需要住房的單身成年男性數量增加。官員還表示，在市政府縮減了BHRAGS的遊民所規模後，該非營利機構已更換了領導層。