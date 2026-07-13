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紐約市犯罪降近6% 槍擊、凶殺雙創新低皇后區不減反增

記者戴慈慧╱紐約報導
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紐約市今年上半年重大犯罪下降5.8%，但皇后區整體案件數與去年同期大致持平，未如...
紐約市今年上半年重大犯罪下降5.8%，但皇后區整體案件數與去年同期大致持平，未如全市明顯改善。圖為法拉盛街景。(記者戴慈慧╱攝影)

紐約市警(NYPD)公布今年上半年治安統計，重大犯罪較去年同期下降5.8%，槍擊及凶殺案件雙雙創下歷史新低。然而，皇后區整體犯罪未隨全市同步下降，截至6月28日，共發生1萬2236件重大案件，較去年同期增加九件，成為五大行政區中表現相對疲弱的地區之一。

根據統計，今年上半年全市重大犯罪減少3424件，其中凶殺案由162件降至122件，減幅24.7%；槍擊案件322宗，也較去年同期減少15宗，創歷來同期最低紀錄。紐約市警局長蒂池(Jessica Tisch)表示，成果歸功於精準執法、重點警力部署及基層警員努力。

皇后區方面，凶殺案略有下降，由去年29宗減至28宗，降幅約3.4%；槍擊案件則連續兩年維持42宗，沒有變化。不過，皇后南區凶殺案由15宗增至16宗，皇后北區則由14宗降至12宗。

在七大類重大犯罪中，入室竊盜(Burglary)是皇后區改善最明顯的犯罪類型，今年較去年同期大減28.9%，優於全市15.8%的降幅。警方表示，這與近年推動的「Precision Task Force」精準打擊竊盜行動有關。

不過，多項財產犯罪卻呈現上升趨勢。汽車竊盜(Grand Larceny Auto)全市下降9.7%，皇后區卻增加約5.6%，其中皇后北區更大增17.3%。此外，全市重大竊盜(Grand Larceny)下降4.2%，皇后區反而增加5.3%；搶劫(Robbery)全市下降近12%，皇后區則增加約5.1%。

性犯罪方面，全市強暴案(Rape)增加5.8%，皇后區增幅更達14.2%。警方指出，2024年紐約州擴大強暴罪法律定義，加上約26%的案件屬過去多年才報案，因此推高統計數字。

仇恨犯罪(Hate Crime)也持續增加。全市今年共記錄322宗，較去年增加7.7%；其中超過半數屬反猶太案件。皇后區仇恨犯罪則由60宗增至68宗，年增13.3%，皇后南區由17宗增至26宗，增幅尤為明顯。

精華 FAQ

  • 今年上半年紐約市重大犯罪較去年同期下降5.8%，共減少3424件，槍擊案與凶殺案都創下同期歷史新低，顯示全市治安整體明顯改善。

  • 皇后區截至6月28日共有1萬2236件重大案件，較去年同期多9件，整體未隨全市下降；其中汽車竊盜、重大竊盜、搶劫與強暴案都出現上升。

  • 表現最好的是入室竊盜，今年較去年同期大減28.9%；較嚴重的則是汽車竊盜增5.6%、重大竊盜增5.3%、搶劫增5.1%，仇恨犯罪也增至68宗。

皇后區 槍擊 紐約市

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