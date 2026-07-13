貝瑞吉61歲電單車騎士 撞上倒落樹枝送醫不治

貝瑞吉電單車騎乘者撞上暴風雨吹倒的樹枝身亡。(谷歌街景圖)

布碌崙 (布魯克林 )一名男子近日在騎電單車經過位於貝瑞吉的貓頭鷹岬公園(Owl's Head Park)時，在單車道上撞到一根掉落的樹枝後不幸死亡。

警方紀錄顯示，這起事故發生在貓頭鷹岬公園南面的綠道上，在海岸路(Shore Road)交68街附近。5月29日，一名61歲男子騎電單車到此處時，撞到掉落的樹枝，被甩出車外，頭部嚴重受傷，當場暈了過去。聞訊趕到的急救人員在現場對其進行了救治，隨後將其送往紐約大學 朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)，但這名受傷男子於6月5日不幸過世。警方沒有公布這名死者的姓名。

這起事故發生在5月下旬席捲紐約大都會地區的一場強風暴之後。風暴過後，城市公園、步道和單車道上到處散落著樹枝，甚至是整棵樹木。據報導，市公園局接到了數百起與風暴相關的求助電話，其中包括259起樹木倒伏的報告。這些報告再次表明，暴風雨過後，公共道路會變成障礙賽道，高速乘行自行車的人，尤其是電單車騎行者一定要倍加小心。

市交通局官員表示，雖然近期電單車死亡人數下降，但當騎乘者撞到樹枝等突發障礙物時，仍會帶來嚴重的安全隱患。市交通局發布的電單車使用者指南敦促騎行者戴上頭盔並控制車速，尤其是在公共道路和公園等能見度有限且路況變化迅速的道路上。

貝瑞吉的這起事故再次警示居民，即使是一根掉落的樹枝也可能在單車道上造成致命事故。這也凸顯了有關部門必須及時清理風暴刮落的樹葉樹枝，騎乘者和公園管理人員在風暴後要提高警覺。