市府推「知權益」 助移民攤商應對執法

市府推街頭攤販「知權益」行動，含中文等多語指南助移民攤商應對執法行動。(市長辦公室提供)

紐約市 小商業服務局(SBS)與市長移民 事務辦公室(MOIA)10日宣布，推出街頭攤販「知權益」(Know Your Rights)宣導行動，透過多語指南、免費法律服務及街頭外展，協助以移民為主的攤販群體了解在公共空間經營時可能面對的各類執法，以及可行使的權利和可獲得的市府資源。

市府新發布的「紐約市街頭攤販面對執法人員時的權利須知」指南，說明攤販在街道、人行道及廣場等公共空間營業時，可能接觸的執法機構、相關執法程序及應對方式，並列出經營攤販業務時應注意的基本規定與服務資源。

指南提供包括簡體中文、阿拉伯文、孟加拉文、法文及西班牙文等10種市府指定語言版本。市府表示，這些語言涵蓋街頭攤販群體中最常使用的語言。

根據移民研究倡議組織(Immigration Research Initiative)的研究，紐約市估計有約2萬3000人從事持牌或無牌街頭販售工作，其中96%為移民。市府認為，由於街頭攤販長時間在戶外公共場所經營，與市警、衛生、消費者及勞工保護等執法單位，甚至聯邦移民執法人員接觸的機會，通常高於室內商家。

小商業服務局局長米納亞(Kenny Minaya)表示，街頭攤販是紐約市移民經濟的重要組成部分，市府將透過外展，向移民攤販說明其作為紐約居民所享有的權利，並協助他們取得創業及經營所需的服務。

市長移民事務辦公室主任阿里(Faiza N. Ali)亦說，許多攤販在公共空間工作，了解自身權利、法律保障及市府資源尤其重要。她稱，此次行動旨在讓移民攤販能更安全、更有信心地工作。

市府將從即日起至8月27日(周四)，每周派員前往全市各區的攤車、餐車及攤桌進行外展並派發指南。同時，市長移民事務辦公室並設有移民法律支援熱線，民眾可致電(800)354-0365，使用超過200種語言取得免費及保密的移民法律協助，多語「知權益」資料可在市府網站nyc.gov/knowyourrights查閱。