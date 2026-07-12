我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員葛理漢猝逝 享壽71歲 川普上月才幫站台

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

市府推「知權益」 助移民攤商應對執法

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市府推街頭攤販「知權益」行動，含中文等多語指南助移民攤商應對執法行動。(市長辦公...
市府推街頭攤販「知權益」行動，含中文等多語指南助移民攤商應對執法行動。(市長辦公室提供)

紐約市小商業服務局(SBS)與市長移民事務辦公室(MOIA)10日宣布，推出街頭攤販「知權益」(Know Your Rights)宣導行動，透過多語指南、免費法律服務及街頭外展，協助以移民為主的攤販群體了解在公共空間經營時可能面對的各類執法，以及可行使的權利和可獲得的市府資源。

市府新發布的「紐約市街頭攤販面對執法人員時的權利須知」指南，說明攤販在街道、人行道及廣場等公共空間營業時，可能接觸的執法機構、相關執法程序及應對方式，並列出經營攤販業務時應注意的基本規定與服務資源。

指南提供包括簡體中文、阿拉伯文、孟加拉文、法文及西班牙文等10種市府指定語言版本。市府表示，這些語言涵蓋街頭攤販群體中最常使用的語言。

根據移民研究倡議組織(Immigration Research Initiative)的研究，紐約市估計有約2萬3000人從事持牌或無牌街頭販售工作，其中96%為移民。市府認為，由於街頭攤販長時間在戶外公共場所經營，與市警、衛生、消費者及勞工保護等執法單位，甚至聯邦移民執法人員接觸的機會，通常高於室內商家。

小商業服務局局長米納亞(Kenny Minaya)表示，街頭攤販是紐約市移民經濟的重要組成部分，市府將透過外展，向移民攤販說明其作為紐約居民所享有的權利，並協助他們取得創業及經營所需的服務。

市長移民事務辦公室主任阿里(Faiza N. Ali)亦說，許多攤販在公共空間工作，了解自身權利、法律保障及市府資源尤其重要。她稱，此次行動旨在讓移民攤販能更安全、更有信心地工作。

市府將從即日起至8月27日(周四)，每周派員前往全市各區的攤車、餐車及攤桌進行外展並派發指南。同時，市長移民事務辦公室並設有移民法律支援熱線，民眾可致電(800)354-0365，使用超過200種語言取得免費及保密的移民法律協助，多語「知權益」資料可在市府網站nyc.gov/knowyourrights查閱。

精華 FAQ

  • 因為紐約市街頭攤販多為移民，且常在公共空間營業，較容易接觸市警、衛生、勞工及聯邦移民等執法人員；市府希望協助他們了解權利與應對方式。

  • 指南說明攤販在街道、人行道與廣場營業時可能遇到的執法機構、程序與應對方式，也列出基本規定和服務資源，並提供包括簡體中文在內的10種語言。

  • 市府即日起至8月27日每周會到各區攤車、餐車與攤桌外展發放指南；民眾也可致電(800)354-0365，使用超過200種語言取得免費且保密的移民法律協助。

移民 紐約市

上一則

傑克遜高地多元廣場 15商戶聯手維護清潔

下一則

鯊魚頻現海灘 無人機監測是主因
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

愛法律師事務所扎根法拉盛 以一站式專業法律服務守護華人社區

愛法律師事務所扎根法拉盛 以一站式專業法律服務守護華人社區
愛法律師事務所立足法拉盛 以專業法律服務守護華人社區權益

愛法律師事務所立足法拉盛 以專業法律服務守護華人社區權益
芝加哥移民逮捕激增 移民權益組織籲勿獨自出庭 提4大防範建議

芝加哥移民逮捕激增 移民權益組織籲勿獨自出庭 提4大防範建議
費城禁ICE探員戴面罩 聯邦法官：暫緩執行

費城禁ICE探員戴面罩 聯邦法官：暫緩執行

熱門新聞

曼哈頓一棟辦公大樓7日上午驚傳倒塌危機。（歐新社）

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

2026-07-08 06:42
紐約州對包括3M、杜邦等在內的多家化學和農業企業發起民事訴訟，指控其自1970年代以來，明知用於不沾鍋塗層等處的全氟烷基(PFAS)類化學物質對人體有毒、難以降解且能透過汙水和垃圾汙染自然環境，進而汙染公共自來水，卻不採取行動，還進行虛假宣傳以掩蓋真相。(記者許君達╱攝影)

不沾鍋內含「永久性毒物」3M、杜邦等巨頭遭紐約州提告

2026-07-09 14:17
調查指，五大區內華裔家庭的淨資產中位數最高，達到32萬元。(記者曹馨元╱攝影)

紐約州近半數家庭入不敷出 華裔家庭淨資產中位數最高

2026-07-09 12:44
強風暴6日襲擊大紐約地區，由於低窪地帶可能發生洪澇，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)警告應遠離地下室並前往地勢較高處避險，並盡量不出行。(路透)

紐約市暴雨恐引洪水 市長曼達尼籲離開地下室

2026-07-06 14:47
賓州州警F隊風化與緝毒組於7日逮捕49歲女子王金薇(圖中女子)。(克林頓郡地方檢察官辦公室提供)

紐約華女涉賣淫案被捕並遭ICE拘押 州警：未來數周將逮捕多名買春男

2026-07-10 13:59
紐約州對包括3M、杜邦等在內的多家化學和農業企業發起民事訴訟，指控其自1970年代以來，明知用於不沾鍋塗層等處的全氟烷基(PFAS)類化學物質對人體有毒，卻未採行動，還掩蓋真相。(記者許君達／攝影)

不沾鍋含「永久性毒物」 紐約州提告3M、杜邦等巨頭

2026-07-10 07:21

超人氣

更多 >
躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月
美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結
華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200

華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200
世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國

世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國
搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣

搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣