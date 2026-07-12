深耕美國36年 第一銀行紐約分行遷新址

第一商業銀行紐約分行10日舉行遷址慶祝酒會，總經理周朝崇致詞指銀行發展正邁入新階段。(第一商業銀行提供)

第一商業銀行(First Commercial Bank)紐約分行10日晚在曼哈頓 舉行遷址慶祝酒會，回顧在美國發展36年的歷程；第一銀行總經理周朝崇、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、紐約分行副總裁兼總經理沈家鳳，以及福茂集團代表和金融、工商界人士出席。

第一銀行紐約分行已於去年12月22日遷入曼哈頓中城第三大道777號35樓(777 Third Avenue, 35th Floor)。周朝崇致詞表示，當晚活動不僅是慶祝分行遷入新址，也象徵第一銀行在紐約的發展邁入新階段。

周朝崇回顧，第一銀行於1990年3月6日在曼哈頓設立紐約據點，當時正值台灣企業加快全球化、拓展美洲市場的階段。隨著業務及市場需求增長，該行持續擴大在美國的服務能量。

他表示，36年來，紐約分行除為跨國企業提供跨境金融服務，也協助台商參與美國市場及接軌當地供應鏈，在台美經貿往來中扮演金融橋梁；未來亦將持續深耕紐約及美國金融市場，拓展企業融資、國際聯貸和貿易金融等業務。

李志強表示，第一銀行此次遷址正值台美經貿關係持續發展之際，新行舍也反映分行在紐約進一步拓展業務的空間。他指出，台灣面積雖不大，現已成為美國第四大貨品貿易夥伴，顯示雙方經貿關係日益緊密；聯邦普查局今年5月數據顯示，台灣與美國貨品貿易總額約293億元，在美國貿易夥伴中排名第四，僅次於墨西哥、加拿大及中國。

李志強並提到，台美今年就經貿及投資合作達成新安排，台灣企業預計進一步投資美國的人工智能、半導體等產業，將增加企業融資及跨境金融服務需求。他認為，相關發展除有利於企業與產業，也將為銀行業帶來更多機會。

美國貿易代表署資料顯示，美國在台協會與駐美國台北經濟文化代表處今年1月15日簽署備忘錄，規畫推動台灣企業增加對美國半導體供應鏈、電子製造及人工智能應用、能源等領域的投資，並加強雙方高科技產業與供應鏈合作。

根據第一銀行資料，紐約分行目前主要辦理企業融資、國際聯貸、進出口貿易融資、匯兌、外匯交易及定期存款等業務，也參與美國當地聯貸案。