作家溫若喬 新寫現百年前台語詞彙

台語作家、臨床心理師溫若喬以Threads帳號「ohtaigi(學台語)」分享台語短詩，後來集結出版詩集「日花閃爍」)。(記者戴慈慧╱攝影)

「水裡魚群游動，在靜止的水面上泛出如花一般的漣漪。台語將此波紋稱為『魚花』。」

這是台語作家、臨床心理師溫若喬在Threads上的一篇貼文。她以帳號「ohtaigi(學台語)」推廣台語，將這些從辭典裡重新發掘的詞彙寫成短詩，一天發表一篇。貼文後來集結成書，第一刷上架不到兩小時便售罄，如今已印至第九刷，累計銷售近9000本，並登上誠品、博客來暢銷榜，成為首部登上榜首的台語詩集。

溫若喬今年27歲，從小和阿公阿嬤、爸媽同住。家人彼此之間講台語，對她說話時卻幾乎都切換成中文，怕她聽不懂，因此台語對她一直是熟悉又陌生的存在。

真正開始學著開口說台語，是國中的時候。當時她接觸教育部台語字典的線上資源，開始自學台文，回家後跟阿嬤約定都用台語對話，才慢慢培養出口說能力。

從辭典裡重新發掘的詞

詩集中的一百個詞彙，有不少來自日治時期由日本語言學家編纂的「台日大辭典」。這部台語、日語對照的辭典，以當時為台語設計的書寫系統「台灣語假名」紀錄，保存了許多如今已鮮少使用的台語詞彙。

其中，「花探」形容一年之中最早綻放的那一批花，彷彿搶先探頭望向世界；「稻探」則指田裡最先成熟、率先低頭的那一批稻穗；毛毛雨則被寫作「塵埃雨」，雨絲細得像空氣中懸浮的塵埃，落下時幾乎無聲。

這些詞百年前再尋常不過，如今卻幾乎無人使用。溫若喬把它們一一收進詩集，每個詞寫成一首詩，希望讓更多人重新認識那些逐漸被遺忘的台語詞彙。

用設計包裝，讓年輕人願意靠近

會想開始推廣台語，和她成長過程中感受到的語言階級意識有關。

她說，身邊不少同齡人從小便覺得台語「很俗氣」，帶著負面標籤。她意識到，這種疏離感背後，其實是歷史因素，而不是語言本身的問題。

因此，她刻意用設計包裝台語內容，希望先吸引年輕人和外國人的目光，再慢慢認識台語。如今，她的追蹤者中，約三、四成是外國人或海外的台灣人，另有約兩成來自日本及東南亞福建話使用者，「我想讓大家知道，台語是能夠直接跟外國交流的語言，不一定要經過中文。」

被問及是否考慮把台語推廣轉為全職工作，溫若喬認為時機還未成熟。她表示，台灣文化產業的規模，尚不足以支撐單一身分的全職收入，目前仍希望維持心理師、作家與社群經營者三個身分並行，彼此支撐。

近期公開的計畫，是將小說「台灣漫遊錄」翻譯成台語版本；她也在評估開設線上台語課程，希望回應不少讀者在看完她的書、聽完演講後，想學台語卻找不到合適資源的需求。

訪談尾聲，她提起第一次看到「魚花」這個詞。

「我從來沒有在其他語言裡看過這樣的形容。」她說，「明明是這麼美的一個字，卻很少有人知道。」

後來，她也以「魚花」為題寫成一首詩，收錄在自己的詩集裡，作為最後一個章節。

台語作家、臨床心理師溫若喬以Threads帳號「ohtaigi（學台語）」分享台語短詩，後來集結出版詩集「日花閃爍」。（記者戴慈慧╱攝影）