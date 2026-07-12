傑克遜高地多元廣場 15商戶聯手維護清潔

為改善廣場清潔、安全及整體環境，傑克遜高地的15家小商戶近日成立多元廣場商家聯盟。(QEDC提供)

皇后區 傑克遜高地多元廣場(Diversity Plaza)人流密集，周邊小商戶林立，也是南亞裔及多元移民 居民日常購物、轉車、用餐和聚會的重要地點。為改善廣場清潔、安全及整體環境，當地15家小商戶近日成立多元廣場商家聯盟(Diversity Plaza Business Alliance)，希望讓這一個繁忙的公共空間更整潔、更友善。

皇后區經濟發展公司(QEDC)表示，該聯盟於6月30日正式啟動，成員包括餐館、超市、旅行社、珠寶店、手機維修店、印刷公司及多家餐館業者等。聯盟未來將推動廣場清潔維護、安全倡議、購物促銷及公共文化活動。對周邊商戶而言，廣場環境是否乾淨安全，直接影響顧客是否願意停留、消費，也關係到居民和通勤者每天經過此地的體驗。

市議員克里席南(Shekar Krishnan)表示，傑克遜高地是多元移民社區的重要代表，多元廣場展現了社區團結的力量。國會眾議員 孟昭文也表示，多元廣場是皇后區充滿活力的公共空間，期待與商家聯盟及地方夥伴合作，讓廣場發揮更大潛力。