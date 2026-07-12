48秒一輛車被偷 車輛失竊預防月 州府籲防盜慎購二手車

紐約州今年上半年約追回140輛失竊車，呼籲車主加強防盜、慎購二手車。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)10日表示，適逢7月「車輛失竊預防月」，提醒車主加強防盜措施，並在購買二手車時查核車輛識別碼及歷史紀錄，以免買到失竊車或涉及產權問題的車輛。

州府指出，紐約州汽車監理廳(DMV)調查人員今年上半年共追回140輛失竊車，總值約430萬元，另追回八件失竊汽車零件，價值近1萬3000元。

根據聯邦國家公路交通安全管理局(NHTSA)，全美每年有超過65萬名駕駛人遭遇汽車失竊，平均每48秒便有一輛車被偷。州府表示，汽車通常是家庭的重要資產，一旦失竊，不僅造成財務損失，也可能影響通勤、工作及日常生活。

霍楚表示，州府近年加強打擊汽車失竊，包括增加高風險地區巡邏、提供防盜資訊，以及跨轄區追查失竊車輛。根據州府數據，2024年至2025年間，全州通報的汽車失竊案件下降約15%。

州警總監詹姆斯(Steven G. James)指出，汽車失竊往往涉及跨市、跨縣甚至跨州犯罪，需要不同執法機構合作調查。州府也表示，將在7月透過社交媒體發布一系列防盜資訊，提醒民眾保護車輛及車內財物。

DMV建議，駕駛人停車後應關閉並鎖好所有車門與車窗，不要將感應鑰匙或遙控鑰匙留在車內，盡量停放在照明充足的區域，也不要把貴重物品留在車內，尤其應避免放在從車外可見的位置。

對於計畫購買二手車的民眾，DMV建議成交前安排獨立車況檢查，核對車身不同位置的車輛識別碼是否一致，並查閱車輛產權、里程數及事故紀錄。消費者也可透過聯邦「全國汽車產權資訊系統」(NMVTIS)或全國保險犯罪局(NICB)資料庫，查詢車輛是否曾被通報失竊、泡水或報廢。

州府提醒，若車輛在本地出售，卻持外州車權證，或紐約州車權證上的車輛仍貼有外州驗車標誌、車牌或臨時紙牌，買家應提高警覺；里程表讀數與車況不符，也可能是潛在風險。大眾透過網上私人交易購車時，亦應避免在未驗車、未確認賣方身分及產權前付款。

此外，泡水車的引擎、變速箱、電路、安全氣囊及車載電腦均可能受損，部分問題未必能從外觀立即發現。州府指，有賣家可能把泡水車轉到其他州重新申領車權證後出售，因此消費者在颶風或洪水災害後購買二手車時，應特別查核車輛歷史。

若車輛失竊，車主應儘快向警方及保險公司報案。警方會把資料輸入州及全國汽車失竊紀錄系統，並在車權紀錄中註明失竊狀態，防止他人轉售或重新申請車權證。若車牌被偷，車主也須取得警方填寫的失竊車輛物品報告，並提交DMV辦理後續手續。