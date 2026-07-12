華男賓州用偷盜信用卡購物 被捕
賓夕法尼亞州警方近日在北亨廷頓鎮(North Huntingdon Township)逮捕了一名使用盜竊信用卡購物的紐約華人男子。這名男子面臨非法使用支付工具和零售盜竊的指控。因為涉嫌非法入境，他還被拒絕保釋。
賓州韋斯特摩蘭郡(Westmoreland County)地區檢察官辦公室稱，7月7日，一名男子在北亨廷頓鎮的Giant Eagle超市被保安人員控制，北亨廷頓鎮警方接報後，立即趕到位於30號公路的Giant Eagle超市了解案情。
超市的保安人員稱，他們首先注意到一名男子在挑選多張禮品卡，後來確認這人是牛泉生(Quansheng Niu，姓名皆音譯)，此人又在超市其他區域拿了一些食品雜貨，然後想要結帳。牛泉生接著使用手機中儲存的八張不同的信用卡進行了三筆交易，其中兩張卡被拒付。
後來他利用非接觸支付功能購買了價值540元的禮品卡、水和一些食品，總價值超過550元。在交易進行期間，保安人員接到一家零售銀行集團的電話，表示用於這些交易的信用卡中至少有兩張是被盜信用卡。保安於是決定先控制牛泉生，然後報警。
北亨廷頓鎮警方趕到超市後試圖與牛某交談，他聲稱不會說英語。牛泉生告訴警方他身上沒有身分證件，直到警方護送他到警局後，他才表示自己的車上有一張紐約州的駕照，上面的地址是法拉盛。
警方稱，調查人員隨後發現，牛泉生還在亨普菲爾德鎮(Hempfield Township)的Giant Eagle超市使用八張不同的信用卡進行了另外八次的未遂交易。
當地的檢察官辦公室表示，警方已就此事聯繫國土安全部，國土安全部通報牛泉生屬於非法入境，他目前被控非法使用支付工具和零售盜竊，並被拒絕保釋。
他是在賓夕法尼亞州北亨廷頓鎮的Giant Eagle超市被保安控制後，遭警方逮捕。原因是他被指使用多張疑似被盜的信用卡進行購物交易。 保安發現他先挑選多張禮品卡，再以手機內儲存的8張信用卡完成3筆交易，其中2張被拒；之後又以非接觸支付購買超過550元商品，另有8次未遂交易。 警方聯繫國土安全部後得知他被認定屬非法入境，因此除了被控非法使用支付工具和零售盜竊外，還被拒絕保釋，需繼續接受司法程序處理。
精華 FAQ
他是在賓夕法尼亞州北亨廷頓鎮的Giant Eagle超市被保安控制後，遭警方逮捕。原因是他被指使用多張疑似被盜的信用卡進行購物交易。
保安發現他先挑選多張禮品卡，再以手機內儲存的8張信用卡完成3筆交易，其中2張被拒；之後又以非接觸支付購買超過550元商品，另有8次未遂交易。
警方聯繫國土安全部後得知他被認定屬非法入境，因此除了被控非法使用支付工具和零售盜竊外，還被拒絕保釋，需繼續接受司法程序處理。
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