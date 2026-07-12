華男賓州用偷盜信用卡購物 被捕

一名報住法拉盛的華男，日前在賓州用偷來的信用卡購物，被逮捕控罪。(谷歌地圖)

賓夕法尼亞州警方近日在北亨廷頓鎮(North Huntingdon Township)逮捕了一名使用盜竊信用卡購物的紐約華人 男子。這名男子面臨非法使用支付工具和零售盜竊的指控。因為涉嫌非法入境 ，他還被拒絕保釋。

賓州 韋斯特摩蘭郡(Westmoreland County)地區檢察官辦公室稱，7月7日，一名男子在北亨廷頓鎮的Giant Eagle超市被保安人員控制，北亨廷頓鎮警方接報後，立即趕到位於30號公路的Giant Eagle超市了解案情。

超市的保安人員稱，他們首先注意到一名男子在挑選多張禮品卡，後來確認這人是牛泉生(Quansheng Niu，姓名皆音譯)，此人又在超市其他區域拿了一些食品雜貨，然後想要結帳。牛泉生接著使用手機中儲存的八張不同的信用卡進行了三筆交易，其中兩張卡被拒付。

後來他利用非接觸支付功能購買了價值540元的禮品卡、水和一些食品，總價值超過550元。在交易進行期間，保安人員接到一家零售銀行集團的電話，表示用於這些交易的信用卡中至少有兩張是被盜信用卡。保安於是決定先控制牛泉生，然後報警。

北亨廷頓鎮警方趕到超市後試圖與牛某交談，他聲稱不會說英語。牛泉生告訴警方他身上沒有身分證件，直到警方護送他到警局後，他才表示自己的車上有一張紐約州的駕照，上面的地址是法拉盛。

警方稱，調查人員隨後發現，牛泉生還在亨普菲爾德鎮(Hempfield Township)的Giant Eagle超市使用八張不同的信用卡進行了另外八次的未遂交易。

當地的檢察官辦公室表示，警方已就此事聯繫國土安全部，國土安全部通報牛泉生屬於非法入境，他目前被控非法使用支付工具和零售盜竊，並被拒絕保釋。