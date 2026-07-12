青少年開槍案大增 「提高刑責年齡」法案續惹議

紐約州長霍楚2022年簽署新槍枝法案，將半自動武器購買年齡提高至21歲。然而續行的「提高刑責年齡」仍引發爭議。(取自州長辦公室)

紐約市 警最新數據顯示，自州議會於2018年通過一項備受爭議的少年司法改革法案以來，紐約市涉及扣扳機開槍的兒童人數增133%，引發警界對該法縱容青少年犯罪的強烈批評。數據顯示，今年迄今已有56名未成年因涉入槍擊 案遭逮捕或列為嫌犯，較2017年同期的24人多出一倍以上。

紐約警察局長蒂池(Jessica Tisch)上周公布數據指出，儘管整體犯罪率持續下降，涉案槍擊案中由青少年犯下的比例卻由去年同期的19%攀升至21%，「不幸的是，每年由18歲以下兒童犯下的槍擊案比例仍在持續上升。」

根據「紐約郵報」所獲得的數據，唯一超越今年紀錄的年份，僅有2021年的57人與2022年的76人。這項名為「提高刑責年齡」(Raise the Age Law)的法律，由時任州長葛謨(Andrew Cuomo)2017年簽署生效，其後歷任州長霍楚(Kathy Hochul)延續執行。法案將刑事責任年齡由16歲提高至18歲，並容許最高21歲的嫌犯收容於少年拘留機構，而非成人監獄。

約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)兼任教授、前紐約警局探員阿爾卡扎(Michael Alcazar)直言，法律漏洞讓許多年輕嫌犯得以脫罪，「這些人全被當作未成年人處理，案件送往家事法庭，很可能就此獲釋，懲罰完全與罪行不成比例。」

據悉，青少年涉槍案件近來頻傳，6月19日一名17歲少年在西44街與百老匯大道交會處開槍。相關人士指出，這名少年迅速遭警方逮捕，並起獲一把Glock手槍，涉嫌謀殺未遂、傷害及非法持有武器等罪名。調查人員正追查槍擊是否與幫派恩怨有關，尚不知嫌犯最終遭收容或釋放。

另一起案件則發生在今年2月的皇后區，一名15歲男孩曾遭一名16歲少年槍擊受傷。4月27日，當列車駛近歐松公園(Ozone Park)時，這名15歲少年又與同一名16歲少年發生口角衝突。檢方指出，18歲的羅德里格斯(Matthew Rodriguez)當時涉嫌從這名16歲少年手中奪槍，連開數槍擊中該15歲少年，導致其腰部以下永久癱瘓。羅德里格斯與這名16歲少年其後均遭大陪審團起訴謀殺未遂、傷害及非法持槍等罪，羅德里格斯並被裁定不得保釋。

NYPD發言人表示，蒂池上任後於2025年9月推出「青少年安全區」計畫，鎖定青少年通勤走廊、公車站及上下學路線等高風險地點加強巡邏。他指出，計畫實施至2026年6月學年結束，重大犯罪下降54%，部署時段內槍擊案件與受害人數雙雙下降69%。