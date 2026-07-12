鯊魚頻現海灘 無人機監測是主因

洛克威海灘今年夏季多次因發現鯊魚而暫停開放游泳。(記者許君達╱攝影)

進入夏季戲水旺季，皇后區 洛克威海灘(Rockaway Beach)及長島 南岸多處海灘近期接連因發現鯊魚而暫停開放游泳，引發不少民眾擔心是否代表鯊魚數量增加。不過，研究人員指出，近年鯊魚目擊次數增加，主要原因之一是無人機監測技術日益普及，「看見更多，不代表真的更多」，民眾不必因此過度恐慌。

州長霍楚 (Kathy Hochul)日前表示，自2022年以來，州府已投入超過100萬元強化海灘安全措施，包括添購無人機、培訓操作人員及增設監測設備。今年再新增16架無人機後，長島州立公園系統共配備46架無人機，另有67名受過專業訓練的操作人員，在海灘上空巡邏，協助救生員監控鯊魚、大型魚群及其他海洋生物。

州府表示，一旦無人機或救生員確認鯊魚進入游泳區附近，將立即要求泳客離開海面，並暫停開放至少一小時，待確認鯊魚離開後才恢復開放。相關資訊也會同步通知皇后區、納蘇郡及蘇福克郡各海灘管理單位，以便採取一致的安全措施。

今年夏天，洛克威海灘鯊魚目擊次數創下近年同期新高。根據當地媒體報導，自5月底以來已出現20多起鯊魚目擊事件，其中不少都是透過無人機巡查發現，顯示監測能力提升，是近年目擊數增加的重要原因之一。

研究人員指出，近年大西洋沿岸魚群、海豹及其他海洋生物數量逐漸恢復，反映海洋生態改善，也吸引更多鯊魚靠近岸邊覓食。多數近岸鯊魚追逐的是鯡魚、沙丁魚等餌魚，而非人類，因此真正的人鯊衝突仍屬罕見。根據佛羅里達自然史博物館(Florida Museum of Natural History)統計，2025年全球共記錄65起無挑釁鯊魚咬人事件，低於過去十年的平均值。

不過，今年7月初，長島瓊斯海灘(Jones Beach)仍發生一起泳客遭小型沙虎鯊咬傷腳部事件，所幸傷勢並無生命危險。事件發生後，州府立即加強海灘巡邏及無人機監控，並再次提醒各海灘落實應變措施。

紐約州環境保護廳(DEC)提醒，每年6月至9月是鯊魚沿著紐約海岸活動較頻繁的季節。民眾前往海邊戲水時，應避免在清晨、黃昏或夜間下水，也不要靠近魚群聚集、海鳥大量盤旋或海豹活動區域；若海灘升起警示旗幟，或救生員要求泳客離開海面，應立即配合，以降低發生意外的風險。

隨著無人機等監測科技日益普及，未來發現近岸鯊魚的機會可能持續增加，但這不一定代表鯊魚數量快速增加或人鯊衝突風險升高。相反地，更早發現鯊魚並及時疏散泳客，正是紐約州近年提升海灘安全的重要措施之一。