法拉盛商改區7╱18健康展 免費檢測

法拉盛商業改進區(Flushing BID)將舉辦2026年度健康展。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區法拉盛 商業改進區(Flushing BID)18日將舉辦2026年度健康展，提供免費健康篩查、保險 諮詢和醫療資源介紹，並邀請多家醫療機構、保險公司及社區服務單位參與，協助居民在保險政策變化之際了解可用資源。

商改區行政主任余鈿崧表示，新財政年度剛開始，BID希望以健康活動作為開端，連結居民、醫療機構、保險公司與政府資源，讓更多人在日常生活圈內接觸到健康服務。市議員黃敏儀表示，年度健康展對社區十分重要，居民可在現場量血壓、了解身體狀況，也能獲得保險和醫療資訊。她感謝法拉盛BID多年來舉辦健康展，為居民提供方便接觸醫療資源的平台。

王嘉廉社區醫療中心代表表示，健康展當天將提供血壓檢測與健康篩查，但不只是「量一個數字」。醫護人員會解釋血壓偏高或偏低的原因，並提供飲食、運動及生活習慣建議。對暫時沒有保險的居民，社區醫療中心也可提供按收入調整的自費方案，讓他們在保險安排完成前仍能延續基本醫療服務。

多家保險公司代表也表示，健康展將提供合資格健保計畫(QHP)、Medicare及明年續保流程變化等資訊。第一保健(HealthFirst)代表表示，明年起部分續保程序將有較大變化，屆時會在現場向居民說明，幫助民眾提前準備

今年健康展也增加家庭和兒童元素。余鈿崧表示，現場將派發扇子、可重複使用水瓶、蠟筆、塗色本、泡泡棒、購物袋等贈品，鼓勵孩子少看螢幕、多動手參與活動。主辦方還將抽出三顆足球，推廣運動與健康生活。

參與今年健康展的機構包括王嘉廉社區醫療中心、百康仁德醫療集團(Rendr)、安保健保(EmblemHealth)、飛達利Fidelis、第一保健、Molina Healthcare、諾斯韋爾醫院(Northwell Health)、聯合健保(UnitedHealthcare)、LiveOnNY等。活動將於7月18日(周六)上午11時至下午2時，在緬街(Main Street)與王子街(Prince Street)之間的40路舉行，免費向公眾開放。