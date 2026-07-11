修復「三層懸臂」高速路 市府年薪25萬徵才

市交通局(DOT)日前公開招聘一名「有創意」的工程師，主導修復布碌崙—皇后高速公路(Brooklyn-Queens Expressway，簡稱B.Q.E.)老舊的「三層懸臂」(triple cantilever)路段。(記者范航瑜╱攝影)

市交通局(DOT)公開招聘一名「有創意」的工程師，主導修復布碌崙 —皇后高速公路(Brooklyn-Queens Expressway，簡稱B.Q.E.)老舊的「三層懸臂」(triple cantilever)路段。這段堪稱全美數一數二棘手的基礎建設工程，已困擾紐約市 府十餘年，歷經三任市長，至今仍未敲定修復方案。

市交通局上周張貼職缺，徵求「助理局長」一職，負責處理大西洋大道(Atlantic Avenue)與沙茲街(Sands Street)之間B.Q.E.路段的老化問題，該路段長0.4哩，每天約有13萬輛車經過。2018年，時任市長白思豪 (Bill de Blasio)治下的交通局曾公開警告，若不採取行動，這座結構恐在2026年前不堪重負而倒塌。市府當時提議在長廊上方搭建臨時道路，同時在下方重建B.Q.E.，但因附近居民強烈反彈而擱置。

此後，市交通局透過短期維修、拆除一條車道、加裝可自動對超重卡車開罰單的感測器等措施，延長三層懸臂的使用壽命，但始終未敲定長期修復方案。

由市長曼達尼(Zohran Mamdani)任命的交通局長弗林(Michael Flynn)曾表示，他「不會再把問題往後拖」。該職位年薪最高可達25萬元。該局長將對這條道路的未來擁有廣泛決策權，並將成為決定如何修復或重建的主要負責人。此人須應對環境審查程序、與聯邦及州府協調，並處理布碌崙高地居民對施工影響的疑慮。助理局長還須與交通局其他員工合作，支援B.Q.E.其他路段未來的修復工程。

B.Q.E.由城市規畫師摩西(Robert Moses)於1950年代推動興建，其中布碌崙高地(Brooklyn Heights)因地形狹窄，採用罕見的三層懸臂設計，下層與中層供雙向車流行駛，最上層則是知名的布碌崙高地長廊(Brooklyn Heights Promenade)。這項設計當年被視為兼顧高速公路與社區景觀的折衷方案，但結構至今已服役超過70年，且從未經歷全面重建。