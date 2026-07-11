「尋夢百年」梅蘭芳藝展 重現「霸王別姬」 等戲曲

「尋夢百年」藝術展曼哈頓揭幕，56件作品重現梅蘭芳訪美歷史。(華美協進社提供)

以中國戲曲及京劇大師梅蘭芳1930年訪美歷史為創作主題的「尋夢百年」科技與藝術設計展，9日晚在曼哈頓華美協進社(China Institute)揭幕；展覽展出華東師範大學設計學院插畫專業學生創作的56件作品，運用水墨、版畫、皮影、年畫、繪畫及人工智能 (AI)等媒介，呈現「霸王別姬」、「貴妃醉酒」和「牡丹亭」等戲曲故事。

展覽由華東師範大學與華美協進社共同主辦，適逢華美協進社成立100周年。主辦方表示，華東師範大學設計學院兩年前應邀籌備此次展覽，選擇梅蘭芳及中國戲曲作為創作主題。參展學生除借鑑水墨、皮影、年畫、木刻版畫、敦煌壁畫及雲南少數民族重彩畫等傳統形式，也使用銅版畫、水彩、水粉、丙烯、油畫和數碼繪畫等媒材，部分作品加入AI生成和動畫技術。

展覽內容包括梅蘭芳訪美歷史文獻、戲曲劇目介紹、插畫作品及AI動畫等部分。歷史資料亦展示梅蘭芳在紐約、芝加哥、舊金山和洛杉磯等地演出的海報、報章報道及照片，並介紹他訪美期間演出的「霸王別姬」、「洛神」、「貴妃醉酒」、「汾河灣」、「打漁殺家」、「春香鬧學」和「天女散花」等劇目。

學生作品則以不同視覺語言重構戲曲人物和舞台場景。部分「霸王別姬」作品採用雲南重彩畫風格及手繪動畫；「遊園驚夢」系列使用銅版蝕刻、水彩、縫紉及拓印等方法；另有學生以咖啡渣、丙烯、數碼插畫和AI動畫表現「貴妃醉酒」、「洛神」等故事。

華東師範大學教授周勇表示，該校與華美協進社已有約20年的合作關係，並向參與展覽的年輕創作者致意。策展人、華東師範大學設計學院教授魏劭農說，回顧歷史並非僅為紀念，而是希望從歷史經驗中看到與當下及未來的連結。

本次展覽名稱為「Chinese Opera: A Century of Dreams—Art, Design, and Technology」，展期至7月29日，地點位於曼哈頓華美協進社一樓展廳，地址：華盛頓街100號(100 Washington St.)；周一至周五上午10時至下午5時開放，免費入場。

「尋夢百年」藝術展曼哈頓揭幕，56件作品重現梅蘭芳訪美歷史。(華美協進社提供)

「尋夢百年」藝術展曼哈頓揭幕，56件作品重現梅蘭芳訪美歷史。(華美協進社提供)

「尋夢百年」藝術展曼哈頓揭幕，56件作品重現梅蘭芳訪美歷史。(華美協進社提供)

「尋夢百年」藝術展曼哈頓揭幕，56件作品重現梅蘭芳訪美歷史。(華美協進社提供)

「尋夢百年」藝術展曼哈頓揭幕，56件作品重現梅蘭芳訪美歷史。(華美協進社提供)

「尋夢百年」藝術展曼哈頓揭幕，56件作品重現梅蘭芳訪美歷史。(華美協進社提供)

「尋夢百年」藝術展曼哈頓揭幕，56件作品重現梅蘭芳訪美歷史。(華美協進社提供)

「尋夢百年」藝術展曼哈頓揭幕，56件作品重現梅蘭芳訪美歷史。(華美協進社提供)