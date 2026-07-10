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布碌崙8大道餐館華男持2把刀隨機砍人 商家：非內部衝突

記者馬璿／紐約報導
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8日晚發生持刀隨機傷人案的布碌崙餐廳。(記者馬璿／攝影)
8日晚發生持刀隨機傷人案的布碌崙餐廳。(記者馬璿／攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道8日晚間傳出一起持刀隨機傷人案，一名華裔男子從餐廳後廚持切肉刀砍傷一名顧客，導致其頭部與左手臂多處受傷。警方當場逮捕涉案男子，並依侵襲等多項罪名對其提出控告。據悉，嫌犯與受害者互不相識，且未在店內起口角衝突，但該事件不僅影響餐廳隔日的生意，也讓商家對8大道治安感到擔憂。

警方指出，涉案的45歲嫌犯鄭林(Lin Zheng，音譯)在餐廳「水煎包」區持刀砍傷另一名23歲華裔男子的頭部與左手臂。事發後傷者被緊急送往紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Health)救治，經評估後研判無生命危險。

警方尚未對案發細節與動機多做說明。根據網路流傳的一則影片，嫌犯自餐館廚房持兩把切肉刀衝出，一名身穿白衣的華裔男子急忙往店門口奔逃，兩人一前一後奔出店外。隨後身穿黑衣的嫌犯又自店外折返店內，追趕另一名同樣自外逃入店內、身穿黃衣的男子，最終嫌犯拿著兩把刀走出後廚，步行離開餐廳。

據了解，鄭林被捕後先遭警方帶回警局偵訊，隨後已被移送布碌崙刑事法庭(Brooklyn Criminal Court)提訊，被控襲擊等多項罪名。

餐廳王經理受訪表示，事件發生在當晚9時30分許，當時店內約有10餘名顧客，鄭姓嫌犯與白衣被害者互不相識，僅因併桌而面對面用餐，店員也未觀察到異樣。但鄭嫌突然默不作聲走入後廚拿走兩把刀，逕自走向白衣男子並砍傷對方，事發過程僅數分鐘，他突如其來的行為也讓店員反應不及。接著，兩人在餐廳內周旋一陣後，白衣男跑出店外，鄭嫌便將目標轉至另一名黃衣顧客。

黃衣男子在看見鄭嫌便急忙向後廚逃跑，過程中不斷拋擲椅子、將推車推向對方以阻擋鄭嫌；兩人跑入廚房後雖不見黃衣男子的蹤影，但王經理說，黃衣顧客未受傷，但鄭嫌從廚房走出來時腳步不穩，疑似精神恍惚。

王經理表示，鄭嫌並非餐廳常客，但事後聽其他顧客表示經常看到他在8大道街上遊蕩，推測應是無差別的隨機攻擊事件，並非外傳的內部衝突。

在事件發生後，管理層已安排加強安全管理措施，除交代廚房將刀具等管制用品另行保存外，也將避免未來讓陌生客人有進入廚房的機會。王經理表示，事件發生後店內隔日生意清淡，許多顧客人心惶惶。他希望警方多多關注當地治安。

精華 FAQ

  • 受害者是一名23歲華裔男子，遭嫌犯以切肉刀砍傷頭部與左手臂，多處受傷後被緊急送往NYU Langone Health救治，院方評估後確認沒有生命危險。

  • 警方指鄭林在餐廳後廚取得2把刀後砍人；店家則稱他與受害者互不相識，事發前未見口角，整起過程僅數分鐘，屬突發的隨機攻擊。

  • 餐廳管理層已要求刀具等管制用品另行保存，並避免陌生客人再進入廚房，同時加強安全管理；不過事件仍使隔日生意清淡，顧客也顯得人心惶惶。

布碌崙 8大道 華裔

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