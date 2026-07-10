布碌崙2華男麻州行騙和持有毒品 被捕控罪

嫌犯陳曉明麻州行騙，遭逮捕。(麻州韋斯特菲爾德警察局提供)

兩名布碌崙 (布魯克林)華男近日在麻州 行騙，遭警方誘捕，警方還發現這兩名嫌犯持有古柯鹼。這兩名華男被指控犯有盜竊罪、陰謀罪和持有毒品罪。

麻州韋斯特菲爾德警察局(Westfield Police Department)稱，7月3日，一名受害長者向該警察局報案，稱自己遭遇詐騙。受害者告訴警方，幾天前他收到一條陌生簡訊，稱他的「蘋果帳號」已被扣款購買了一部新iPhone 。這條簡訊中還有了一個電話號碼。受害者撥打了該號碼，隨後騙局升級，騙子聲稱他的銀行帳戶已被盜用。騙子冒充銀行調查員，並出示了偽造的證件，告訴受害者，為了保護帳戶安全，他需要從帳戶中把錢提出來，他會把錢放到一個「安全」的地方。

騙子還指示受害者不要告訴任何人，以保證調查在暗中進行，因為銀行懷疑有內鬼。受害者隨後從銀行取出了一大筆現金。2日晚上，一名男子步行來到受害者家中，受害者將一個裝有現金的袋子交給了他。

嫌犯吳偉倫麻州行騙，遭逮捕。(麻州韋斯特菲爾德警察局提供)

第二天，即3日，受害者再次接到騙子的電話。騙子要求受害者從銀行取出更多錢。受害者向警察局報案後，韋斯特菲爾德警察局在韋斯特菲爾德州立大學警察局的協助下，開展了一次誘捕行動，於當天成功逮捕了這兩名嫌犯。他們分別是報住布碌崙(布魯克林)的陳曉明(Xiaoming Chen，音譯)和吳偉倫(Weilun Wu，音譯)。嫌犯陳曉明還被發現持有古柯鹼。

陳曉明面臨的指控包括以欺詐手段盜竊超過1200元、犯罪未遂、共謀及持有古柯鹼；吳偉倫則被控犯罪未遂和共謀。

警方表示，他們認為還有其他嫌疑人涉案，對此案的調查仍在進行中。警方補充說，任何合法的政府機構或銀行調查員都不會透過電話指示他人從銀行提款，「透過快遞或郵寄方式寄送現金，或將錢存入比特幣ATM機，這些都是詐騙的典型特徵」。