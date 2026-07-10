女爬布碌崙大橋揚言輕生 紐約市警救下

救援警員勸告這名女子不要輕生。(警方提供)

一名女子於8日傍晚7時40分左右被發現橫坐在布碌崙 (布魯克林 )大橋的懸索上，似要跳橋輕生。市警緊急救援隊(NYPD ESU)聞訊趕到後，迅速爬上大橋施救。救援警員在與這名女子保持一定距離，與她交談，試圖讓這名情緒崩潰，揚言要跳橋的女子放棄輕生念頭。經過了近一個小時努力，救援警員安全地將這名女子從橋上救下。

一名女子爬上布碌崙大橋，試圖跳橋輕生。(警方提供)

警員隨身攝像顯示，傍晚8時4分，當警員向這名女性靠近時，天色尚亮，橋上的車道已被警車關閉。為了不驚嚇到這名女子，警員在離這名女子約五六呎的地方就停了下來。警員先做自我介紹，並詢問對方名字，隨後告訴這名女子，爬上大橋是為了幫助她，是真心想幫助她。這名警員說，「(你)想用永久性的方法來解決一個暫時的問題，真是這樣的」。

8時32分，警方仍在勸說這名女子，「我不知道你要做什麼，但我想理解你的處境。我們有各種服務，可以為你提供服務。你能做的最有力量的事就是接受幫助。我向你保證，這是最有力量的事情」。

多名警員爬上大橋，向這名輕生女子靠近。(警方提供)

直升機提供的畫面顯示，共有多名警員分上下兩隊向這名輕生女子靠近。9時1分，天色已暗。這時警員決定採取行動，一名警員從身後攔腰抱住這名女子，阻止她跳橋，看到這名女子還在掙扎，這名警員連聲說，「別這樣做，別這樣做」；「我已經抓到你了」。在數名警員的協作下，這名女子被拉到安全區域，並從橋上帶到地面。

警方從布碌崙大橋上成功救下這名輕生女子。(警方提供)

消息人士說，這名身分不明的女性攀爬者有精神健康問題史，警方將她從橋上救下後，隨即將其逮捕。

市警總局局長蒂池(Jessica S. Tisch)事後讚揚了參與營救的警員，稱他們展現出了關懷、勇氣和同情心。

因為這起攀爬事件，布碌崙大橋通往布碌崙方向的車道在高峰時段被關閉。警方稱，車道於晚間10時重新開放。

2022年，一名男子曾攀爬布碌崙大橋的鋼索，導致早高峰交通堵塞約90分鐘。