我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

李鍾碩、IU分手了 4年戀情畫下句點 公司證實：回到前後輩關係

女爬布碌崙大橋揚言輕生 紐約市警救下

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
救援警員勸告這名女子不要輕生。(警方提供)
救援警員勸告這名女子不要輕生。(警方提供)

一名女子於8日傍晚7時40分左右被發現橫坐在布碌崙(布魯克林)大橋的懸索上，似要跳橋輕生。市警緊急救援隊(NYPD ESU)聞訊趕到後，迅速爬上大橋施救。救援警員在與這名女子保持一定距離，與她交談，試圖讓這名情緒崩潰，揚言要跳橋的女子放棄輕生念頭。經過了近一個小時努力，救援警員安全地將這名女子從橋上救下。

一名女子爬上布碌崙大橋，試圖跳橋輕生。(警方提供)
一名女子爬上布碌崙大橋，試圖跳橋輕生。(警方提供)

警員隨身攝像顯示，傍晚8時4分，當警員向這名女性靠近時，天色尚亮，橋上的車道已被警車關閉。為了不驚嚇到這名女子，警員在離這名女子約五六呎的地方就停了下來。警員先做自我介紹，並詢問對方名字，隨後告訴這名女子，爬上大橋是為了幫助她，是真心想幫助她。這名警員說，「(你)想用永久性的方法來解決一個暫時的問題，真是這樣的」。

8時32分，警方仍在勸說這名女子，「我不知道你要做什麼，但我想理解你的處境。我們有各種服務，可以為你提供服務。你能做的最有力量的事就是接受幫助。我向你保證，這是最有力量的事情」。

多名警員爬上大橋，向這名輕生女子靠近。(警方提供)
多名警員爬上大橋，向這名輕生女子靠近。(警方提供)

直升機提供的畫面顯示，共有多名警員分上下兩隊向這名輕生女子靠近。9時1分，天色已暗。這時警員決定採取行動，一名警員從身後攔腰抱住這名女子，阻止她跳橋，看到這名女子還在掙扎，這名警員連聲說，「別這樣做，別這樣做」；「我已經抓到你了」。在數名警員的協作下，這名女子被拉到安全區域，並從橋上帶到地面。

警方從布碌崙大橋上成功救下這名輕生女子。(警方提供)
警方從布碌崙大橋上成功救下這名輕生女子。(警方提供)

消息人士說，這名身分不明的女性攀爬者有精神健康問題史，警方將她從橋上救下後，隨即將其逮捕。

市警總局局長蒂池(Jessica S. Tisch)事後讚揚了參與營救的警員，稱他們展現出了關懷、勇氣和同情心。

因為這起攀爬事件，布碌崙大橋通往布碌崙方向的車道在高峰時段被關閉。警方稱，車道於晚間10時重新開放。

2022年，一名男子曾攀爬布碌崙大橋的鋼索，導致早高峰交通堵塞約90分鐘。

精華 FAQ

  • 事件發生在8日傍晚約7時40分，女子被發現橫坐在布碌崙大橋懸索上，疑似要跳橋輕生，隨即引來紐約市警緊急救援隊到場處理。

  • 救援警員先在安全距離外與她交談、安撫情緒，持續勸說近1小時後，趁她尚未跳下時從身後攔腰抱住，再由多名警員協作拉到安全區域。

  • 因女子攀爬橋梁，布碌崙大橋通往布碌崙方向的車道在高峰時段被警方關閉，直到晚間10時才重新開放，導致交通一度受阻。

布碌崙 布魯克林 紐約市

上一則

36歲男涉擲皇后區2宗教場所汽油彈被捕 FBI介入調查

下一則

布碌崙2華男麻州行騙和持有毒品 被捕控罪
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市警救下1名爬上布碌崙大橋欲輕生的女子

紐約市警救下1名爬上布碌崙大橋欲輕生的女子
國慶煙火出包 布魯克林大橋多處竄火 紐約急封橋

國慶煙火出包 布魯克林大橋多處竄火 紐約急封橋
布碌崙皇冠高地遭槍擊警探 疑為同僚誤傷

布碌崙皇冠高地遭槍擊警探 疑為同僚誤傷
盤查持槍少年爆槍戰 紐約警員背部中彈 防彈背心救一命

盤查持槍少年爆槍戰 紐約警員背部中彈 防彈背心救一命

熱門新聞

曼哈頓一棟辦公大樓7日上午驚傳倒塌危機。（歐新社）

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

2026-07-08 06:42
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

2026-07-03 07:24
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32
紐約州對包括3M、杜邦等在內的多家化學和農業企業發起民事訴訟，指控其自1970年代以來，明知用於不沾鍋塗層等處的全氟烷基(PFAS)類化學物質對人體有毒、難以降解且能透過汙水和垃圾汙染自然環境，進而汙染公共自來水，卻不採取行動，還進行虛假宣傳以掩蓋真相。(記者許君達╱攝影)

不沾鍋內含「永久性毒物」3M、杜邦等巨頭遭紐約州提告

2026-07-09 14:17
紐約4日舉辦美國建國250周年系列活動。（記者唐典偉/攝影）

圖輯／史上最大帆船艦隊駛入紐約 慶美國建國250年

2026-07-04 09:32

超人氣

更多 >
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式
時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬
數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心

數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心