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36歲男涉擲皇后區2宗教場所汽油彈被捕 FBI介入調查

記者戴慈慧／紐約報導
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皇后區歐松公園(Ozone Park)的西語浸信會教堂(Iglesia Baut...
皇后區歐松公園(Ozone Park)的西語浸信會教堂(Iglesia Bautista El Mesias)遭嫌犯投擲汽油彈，警方表示未造成人員傷亡。(取自Google Maps)

皇后區9日晚發生針對宗教場所的連環汽油彈攻擊事件，一名36歲男子涉嫌在短短數分鐘內，先後向一間浸信會教堂及一間耶和華見證人王國聚會所投擲自製汽油彈，隨後又朝附近一棟商業建築投擲燃燒彈。警方於案發約一小時後將嫌犯逮捕，並在其背包內查獲另外兩枚未使用的汽油彈。由於攻擊目標涉及宗教場所，聯邦調查局(FBI)已介入調查，嫌犯預計將面臨聯邦刑事指控。

警方表示，案發於9日晚間約11時，嫌犯首先前往位於皇后區歐松公園(Ozone Park)75街的西語浸信會教堂Iglesia Bautista El Mesias，點燃汽油彈後朝教堂入口投擲，瓶身碎裂後引發火勢。監視器畫面顯示，嫌犯犯案後若無其事地步行離開現場。

數分鐘後，嫌犯步行約一哩，前往伍德黑文(Woodhaven)78街一間耶和華見證人王國聚會所(Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses)，以相同手法向建築正門投擲第二枚汽油彈，再度引發火勢。紐約市消防局(FDNY)迅速到場滅火，兩處宗教場所均未造成重大財物損失，也無人員傷亡。

警方表示，調查人員其後發現，嫌犯幾乎在同一時間還向洛克威大道(Rockaway Boulevard)附近一家醫療接送服務公司(ambulette service)建築投擲第三枚汽油彈，但同樣未造成傷亡或重大損失。

警方於10日凌晨約12時10分將36歲嫌犯逮捕，並在其背包內查獲兩枚尚未使用的汽油彈。目前警方尚未公布嫌犯姓名及犯案動機，也未說明是否曾有精神疾病或犯罪紀錄。

消息人士指出，調查人員正比對近一個月皇后區數起手法類似的縱火案件，研判嫌犯可能與多宗針對宗教場所及商業建築的燃燒彈攻擊有關。由於案件涉及宗教設施，FBI及紐約東區聯邦檢察官辦公室已接手調查，將評估是否涉及仇恨犯罪或其他聯邦罪名。

近年紐約地區曾發生多起針對宗教場所的汽油彈攻擊案件，包括2023年新澤西州布隆菲德(Bloomfield)一間猶太教堂遭人投擲汽油彈，嫌犯最終遭聯邦起訴。執法單位表示，目前尚無證據顯示此次皇后區案件涉及特定宗教或族裔仇恨，但調查仍在持續進行中。

精華 FAQ

  • 嫌犯在9日晚間先後前往歐松公園一間浸信會教堂、伍德黑文一間耶和華見證人聚會所，以及附近一家商業建築，連續投擲3枚自製汽油彈，所幸未造成傷亡或重大損失。

  • 警方於10日凌晨約12時10分將該名36歲男子逮捕，並在他的背包內發現另外2枚尚未使用的汽油彈，顯示他可能還準備進一步犯案。

  • 由於攻擊目標包含宗教場所，案件可能涉及仇恨犯罪或其他聯邦罪名，因此FBI與紐約東區聯邦檢察官辦公室已接手，持續比對是否與近月類似縱火案有關。

皇后區 FBI

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