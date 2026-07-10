Extra Space低價招攬後漲租 賠市府170萬和解

紐約住房空間普遍狹小，不少華人留學生、搬家族及短期離境人士都會選擇租用自助倉儲暫存家具和行李。(美聯社)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)與市消費者和勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection，DCWP)局長萊文(Samuel A.A. Levine)10日宣布，市府已與大型自助倉儲業者Extra Space達成170萬元和解協議。該公司一度以低價吸引消費者後大幅調漲租金 ，涉嫌違反紐約市消費者保護法。

DCWP今年2月起訴Extra Space，指控該公司長期採用誤導性及剝削性經營手段。

據和解協議，Extra Space將支付100萬元賠償受影響消費者，並繳納逾70萬元民事罰款，同時接受多項整改要求，包括不得再以低價吸引消費者後大幅調漲租金、不得出租衛生狀況惡劣的儲物空間，也不得在未履行正當程序下限制消費者進入儲物空間或拍賣其個人財物。

DCWP的調查始於近年大量針對Extra Space等倉儲業者的投訴。調查發現，Extra Space涉嫌多項違法行為，包括宣稱儲物空間乾淨整潔，卻出租存在鼠患、鼠糞、漏水及黴菌問題的倉庫；消費者入住後未經充分通知便大幅調漲租金，違反先前承諾提前30天通知漲價的規定；向消費者收取各種隱藏費用等。

副市長蘇維思(Julie Su)表示，倉儲空間保存著許多人無法取代的重要物品，包括家庭照片、親人的遺物，以及因居住空間有限而暫時存放的生活用品。「這項和解不僅讓受害消費者獲得賠償，也在新的許可制度上路前建立更嚴格的經營規範。」

紐約住房空間普遍狹小，不少華人留學生、搬家族及短期離境人士都會選擇租用自助倉儲暫存家具和行李。不少網友反映，業者常以優惠價格吸引新客戶簽約，待物品搬入倉庫後，再陸續調漲租金。由於重新搬運家具、尋找新倉庫成本高昂，許多人即使不滿價格上漲，也只能繼續承租。

華人論壇「美卡論壇」一網友發帖表示，自己租了一處倉庫存放大家具，第一年每月100元，後來漲到150元，再過半年又漲到200元。評論區不少人表示，幾乎所有倉儲都是這種「bait and switch」模式，和寬帶與保險類似，但更難更換。

目前紐約市共有300多處自助倉儲設施，而Extra Space是消費者投訴數量最多的業者之一。

根據2025年通過的第171號地方法，自2026年8月25日起，所有在紐約市經營的自助倉儲設施都必須取得DCWP執照，而此次和解協議中的整改要求，也將成為未來業者經營的重要參考標準。