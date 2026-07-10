皇后區社委會 亞裔新成員占16.5%

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)9日發布2026年皇后區社區委員會人口結構報告。圖為理查茲日前在一場活動上致詞。（記者戴慈慧／攝影）

皇后區 區長理查茲(Donovan Richards Jr.)9日發布2026年皇后區社區委員會人口結構報告，顯示今年14個社區委員會共任命367名成員，其中115人為新任成員，在新任成員中，亞太裔占16.5%。在包括法拉盛、白石鎮、大學點等地的第七社委會，共有20位東亞及東南亞等委員，占28.6%，其中包括部分華人 社區領袖。

這一依紐約市憲章規定發布的報告顯示，今年區長辦公室在申請期間共收到962份申請，創下理查茲任內紀錄，最終任命367人，其中115人是此前未曾擔任社區委員的新面孔，僅比2025年創下的119名新任成員紀錄少四人。

族裔多元化是今年報告重點之一，除亞太裔新任成員占16.5%外，西語裔新任成員占39.1%，較2025年的29.4%增加9.7個百分點；非洲裔新任成員占28.7%，也比去年增加六個百分點。

報告也顯示，在總共832名社區委員當中，亞裔 共有142人，占17%，包括81位東亞、東南亞及太平洋島民族群、以及61位南亞裔。

亞裔成員較多的社區委員會，分別為第四、第七、以及第11社委會。在包括艾姆赫斯特及可樂娜等地的第四社委會，共13位東亞、東南亞及太平洋島民族群居民，占21.7%；在包括法拉盛、白石鎮、大學點等地的第七社委會共20位東亞、東南亞及太平洋島民族群居民，占28.6%，其中有華社領袖杜彼得、余钿崧、傅鶴鳴、房地產估價師麥碧茜等；在包括東法拉盛、貝賽、小頸等地的第11社委會，共10位東亞、東南亞及太平洋島民族群居民，占19.2%。

年齡結構也明顯年輕化。今年新任成員中，超過51%年齡低於40歲，20%低於30歲，最年輕者僅17歲。