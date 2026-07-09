麥迪遜與萊辛頓大道公車道完工 望減通勤時間

市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市交通局局長弗林(Mike Flynn)宣布，曼哈頓麥迪遜大道(Madison Avenue)與萊辛頓大道(Lexington Avenue)的公車優先項目已完工，預計將縮短超過15萬名乘客的通勤時間。圖為麥迪遜大道。(記者范航瑜／攝影)

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)與市交通局局長弗林(Mike Flynn)宣布，曼哈頓 麥迪遜大道(Madison Avenue)與萊辛頓大道(Lexington Avenue)的公車優先項目已完工，預計將縮短超過15萬名乘客的通勤時間。該計畫由前任亞當斯 (Eric Adams)市府制定，原定於去年完成，但承諾由於錯過道路標線季而推遲。

麥迪遜大道東23街至東42街路段新增雙向公車專用道，涉及34條路線；萊辛頓大道(Lexington Avenue)東52街至東60街之間，原本的路邊公車道 則改為偏置式公車道(Offset Bus Lane)，即公車道不貼著路邊，而是往道路中央移一個車道。

麥迪遜大道34條本地與快車路線的公車，過去在東42街以南路段經常受阻於車流，車速最低僅每小時4.5哩，不到全市公車平均時速8.1哩的一半。儘管此路段過去並無專用公車道 ，仍有55%的通勤者選擇搭乘公車。萊辛頓大道的公車平日時速僅五哩，主因車輛頻繁占用路邊車道進行送貨或上下客。2019年，該大道東96街至東60街路段改為偏置式公車道，公車車速提升26%，行人受傷事故則下降35%。

市交通局近年陸續在14街、第五大道及萊辛頓大道等走廊推動公車專用道與公車優先措施，其中14街公車專用道自2019年啟用後，公車車速最高提升24%，成為後續多項改造計畫的重要參考案例；曼達尼上任後，則重新啟動多項曾延宕的公車道工程，包括麥迪遜大道、34街及布碌崙(布魯克林)等路段。

MTA數據顯示，雙向公車專用道能顯著提升行車效率。鄰近的第五大道啟用類似專用道後，本地公車車速最高提升12%，快車車速更提升達20%。以往公車道設置在路邊，常常被送貨車、Uber、計程車、外送車占道，公車需頻繁變換車道，嚴重影響速度。盡管如此，不同路段效果仍受違規停車、施工及交通流量等因素影響，實際改善幅度仍須待後續營運數據觀察。

曼達尼去年競選期間，曾提出「讓公車更快、更免費」(fast and free buses)的交通願景，目前僅在提升公車速度方面有所進展。另一項備受關注的全市免費公車政策，截至目前尚未實施。由於MTA屬州府轄下機構，票價政策須由州府與MTA配合，他今年4月也坦言，免費公車無法在今年內實現，仍需爭取州府支持。