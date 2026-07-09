我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／摩洛哥折損進攻核心 賽巴里因傷無緣對法8強戰

川普轉向戰鬥模式？美「先甩伊朗幾巴掌」 新一波衝突可能持續數周

麥迪遜與萊辛頓大道公車道完工 望減通勤時間

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市交通局局長弗林(Mike Flyn...
市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市交通局局長弗林(Mike Flynn)宣布，曼哈頓麥迪遜大道(Madison Avenue)與萊辛頓大道(Lexington Avenue)的公車優先項目已完工，預計將縮短超過15萬名乘客的通勤時間。圖為麥迪遜大道。(記者范航瑜／攝影)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市交通局局長弗林(Mike Flynn)宣布，曼哈頓麥迪遜大道(Madison Avenue)與萊辛頓大道(Lexington Avenue)的公車優先項目已完工，預計將縮短超過15萬名乘客的通勤時間。該計畫由前任亞當斯(Eric Adams)市府制定，原定於去年完成，但承諾由於錯過道路標線季而推遲。

麥迪遜大道東23街至東42街路段新增雙向公車專用道，涉及34條路線；萊辛頓大道(Lexington Avenue)東52街至東60街之間，原本的路邊公車道則改為偏置式公車道(Offset Bus Lane)，即公車道不貼著路邊，而是往道路中央移一個車道。

麥迪遜大道34條本地與快車路線的公車，過去在東42街以南路段經常受阻於車流，車速最低僅每小時4.5哩，不到全市公車平均時速8.1哩的一半。儘管此路段過去並無專用公車道，仍有55%的通勤者選擇搭乘公車。萊辛頓大道的公車平日時速僅五哩，主因車輛頻繁占用路邊車道進行送貨或上下客。2019年，該大道東96街至東60街路段改為偏置式公車道，公車車速提升26%，行人受傷事故則下降35%。

市交通局近年陸續在14街、第五大道及萊辛頓大道等走廊推動公車專用道與公車優先措施，其中14街公車專用道自2019年啟用後，公車車速最高提升24%，成為後續多項改造計畫的重要參考案例；曼達尼上任後，則重新啟動多項曾延宕的公車道工程，包括麥迪遜大道、34街及布碌崙(布魯克林)等路段。

MTA數據顯示，雙向公車專用道能顯著提升行車效率。鄰近的第五大道啟用類似專用道後，本地公車車速最高提升12%，快車車速更提升達20%。以往公車道設置在路邊，常常被送貨車、Uber、計程車、外送車占道，公車需頻繁變換車道，嚴重影響速度。盡管如此，不同路段效果仍受違規停車、施工及交通流量等因素影響，實際改善幅度仍須待後續營運數據觀察。

曼達尼去年競選期間，曾提出「讓公車更快、更免費」(fast and free buses)的交通願景，目前僅在提升公車速度方面有所進展。另一項備受關注的全市免費公車政策，截至目前尚未實施。由於MTA屬州府轄下機構，票價政策須由州府與MTA配合，他今年4月也坦言，免費公車無法在今年內實現，仍需爭取州府支持。

精華 FAQ

  • 麥迪遜大道東23街至東42街新增雙向公車專用道，萊辛頓大道東52街至東60街則把路邊公車道改為偏置式公車道，以提升行車效率。

  • 官方預計可縮短超過15萬名乘客的通勤時間，並改善公車因車流、占道與頻繁變換車道造成的延誤，讓整體行車更順暢。

  • 曼達尼上任後重啟多項延宕的公車道工程，目前在提升公車速度方面已有進展，但全市免費公車因涉及州府與MTA配合，尚未實施。

亞當斯 曼哈頓 曼達尼 公車道 專用公車道 提速

上一則

李杏嬋心臟專科提醒 炎夏高溫更傷心 提示室內外溫差與酷暑心肌梗塞前兆及預防

下一則

堵車費挹注 布碌崙5地鐵站將裝電梯
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼達尼霍楚公布公車改善計畫 50條走廊車速提升二成

曼達尼霍楚公布公車改善計畫 50條走廊車速提升二成
布碌崙民代 挺華人反對海灣大道設公車專用道

布碌崙民代 挺華人反對海灣大道設公車專用道
舊金山高事故路段 華埠、米慎、田德隆等地區上榜

舊金山高事故路段 華埠、米慎、田德隆等地區上榜
紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

熱門新聞

曼哈頓一棟辦公大樓7日上午驚傳倒塌危機。（歐新社）

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

2026-07-08 06:42
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

2026-07-03 07:24
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32
紐約4日舉辦美國建國250周年系列活動。（記者唐典偉/攝影）

圖輯／史上最大帆船艦隊駛入紐約 慶美國建國250年

2026-07-04 09:32
強風暴6日襲擊大紐約地區，由於低窪地帶可能發生洪澇，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)警告應遠離地下室並前往地勢較高處避險，並盡量不出行。(路透)

紐約市暴雨恐引洪水 市長曼達尼籲離開地下室

2026-07-06 14:47

超人氣

更多 >
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀

黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀
川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣
世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%