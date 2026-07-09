暑假到 當局籲防範兒童溺水風險

紐約州發布夏季戲水安全提示，籲家長防範兒童溺水風險。(記者劉梓祁／攝影)

暑假開始、戲水活動增加，紐約州 消費者保護處(Division of Consumer Protection)發布夏季水上安全提示，提醒家長和監護人加強看護、讓兒童學習游泳，並採取基本預防措施，以降低兒童溺水風險。

根據國家疾病防治中心(CDC )資料，溺水是四歲以下兒童的首要死因，也是5歲至14歲兒童的第二大死因；全美每年有逾4000起意外溺水死亡事件。隨著泳池、海灘、水上樂園及州公園戲水設施進入使用高峰，州府呼籲民眾切勿低估水域風險。

州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)表示，夏季到來後，游泳是最受家庭歡迎的活動之一；紐約州已推動多項措施，擴大民眾取得游泳教學與水上休閒活動的機會。消費者保護處也提供安全提醒，協助家長與孩子在享受泳池和海灘的同時，最大程度保障安全。

州公園、娛樂暨歷史保護辦公室署長莫瑟(Kathy Moser)亦提醒民眾，保持警覺、密切看護兒童、遵守救生員指示並學習基本游泳技能，可讓每次戲水活動更安全。

消費者保護處建議，家長應盡早讓孩子參加游泳課。非游泳者、身高低於48吋的兒童及游泳能力較弱者，在水上樂園或泳池設施活動時應穿著合身救生衣；家長不應以「水翼」或充氣、泡棉浮具取代救生衣，因這類物品並非正式個人浮具，可能讓大人與孩子產生錯誤安全感。

州府也提醒，成人看護是防止溺水最重要的一環。家長應指定一名「看水者」(Water Watcher)，專責注意水中兒童。

其它安全建議包括學習心肺復甦術(CPR)、選擇較容易被看見的亮色泳衣、讓幼童留在淺水或零深度入水區域、聽從救生員與工作人員指示，並避免高估自身游泳能力。

消費者保護處並提醒，遇險泳者不一定會大聲呼救或揮手求助。民眾若發現有人頭部低伏水面、嘴巴接近或沒入水中、頭部後仰張口、眼睛閉上或無法聚焦、雙腿垂直於水中，或看似正在游泳卻無法前進，應立即通知救生員或現場工作人員。