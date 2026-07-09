我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／摩洛哥折損進攻核心 賽巴里因傷無緣對法8強戰

川普轉向戰鬥模式？美「先甩伊朗幾巴掌」 新一波衝突可能持續數周

為照顧者打氣 阿茲海默症關愛服務茶聚

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿茲海默關愛服務華埠春聚，呼籲社區共同支持照顧者。(記者劉梓祁／攝影)
阿茲海默關愛服務華埠春聚，呼籲社區共同支持照顧者。(記者劉梓祁／攝影)

阿茲海默症關愛服務(CaringKind)於日前在曼哈頓華埠舉辦「曼哈頓&布碌崙失智症家庭春天茶聚」，邀請失智症患者家屬、照顧者、長者及義工相聚交流，盼透過茶聚形式，為照顧者提供情緒支持與社區資源。

阿茲海默症關愛服務社區建設副總裁石蔚靜表示，雖然近日紐約天氣炎熱，仍有來自曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、皇后區、史泰登島等地的參與者與義工出席，顯示社區對失智症議題的關注與支持。

石蔚靜說，機構名稱雖以阿茲海默症為核心，但目的不是為任何人貼上標籤，而是提醒社區，失智症風險可能發生在每個人、每個家庭身上，因此更需要社區共同理解、接納與關懷。她表示，茶聚不只是讓長者和照顧者吃飯聊天，更希望讓大家知道「我們是誰、我們能提供什麼幫助」，讓有需要的家庭在面對失智症時不再孤單。

活動中，兩名失智症家庭代表梁展媚、鍾慧玲分享照顧經歷。她們均提到，丈夫數年前確診失智症後，自己一度難以接受，家庭生活也因此陷入困難，照顧壓力、情緒困擾與未來不確定感接踵而來。兩人表示，隨後在關愛服務協助下，逐步重新面對現實，也學會以更積極方式照顧家人與安排生活。

兩人表示，關愛服務不僅提供照顧資訊和情緒支持，也會介紹其他相關服務機構，協助照顧者尋找更多社區資源，包括醫療、長者服務、照護支援等，讓家庭在面對失智症時有更多選擇與依靠。

活動並安排藥劑師講解藥物管理知識，提醒長者與照顧者注意按時服藥、了解藥物用途及副作用，並鼓勵有疑問時主動諮詢藥劑師或醫護人員。

精華 FAQ

  • 活動希望透過茶聚形式，為失智症患者家屬與照顧者提供情緒支持，並介紹社區資源與服務，讓面對失智症的家庭能獲得陪伴、資訊與實際協助。

  • 石蔚靜表示，機構雖以阿茲海默症為名，但並非替任何人貼標籤，而是提醒社區失智症可能發生在每個家庭，因而需要共同理解、接納與關懷。

  • 兩名家庭代表分享丈夫確診後的照顧壓力與心路歷程，並談到在關愛服務協助下逐步調適；現場藥劑師也講解按時服藥、了解副作用及主動諮詢的重要性。

阿茲海默症 曼哈頓 布碌崙 阿茲海默症關愛服務

上一則

李杏嬋心臟專科提醒 炎夏高溫更傷心 提示室內外溫差與酷暑心肌梗塞前兆及預防

下一則

堵車費挹注 布碌崙5地鐵站將裝電梯
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

防失智 魚油、銀杏無明確證據 不如多吃菜、規律運動

防失智 魚油、銀杏無明確證據 不如多吃菜、規律運動
王嘉廉社區醫療中心、紐約勵馨與安森健保6/27共同舉辦夏季家庭同樂日

王嘉廉社區醫療中心、紐約勵馨與安森健保6/27共同舉辦夏季家庭同樂日
人瑞中心、第一保健 合辦中文講座

人瑞中心、第一保健 合辦中文講座
日本安寧待在家「多活30天」 專家推醫療及照顧整合

日本安寧待在家「多活30天」 專家推醫療及照顧整合

熱門新聞

曼哈頓一棟辦公大樓7日上午驚傳倒塌危機。（歐新社）

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

2026-07-08 06:42
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

2026-07-03 07:24
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32
紐約4日舉辦美國建國250周年系列活動。（記者唐典偉/攝影）

圖輯／史上最大帆船艦隊駛入紐約 慶美國建國250年

2026-07-04 09:32
強風暴6日襲擊大紐約地區，由於低窪地帶可能發生洪澇，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)警告應遠離地下室並前往地勢較高處避險，並盡量不出行。(路透)

紐約市暴雨恐引洪水 市長曼達尼籲離開地下室

2026-07-06 14:47

超人氣

更多 >
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀

黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀
川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣
世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%