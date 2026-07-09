為照顧者打氣 阿茲海默症關愛服務茶聚

阿茲海默關愛服務華埠春聚，呼籲社區共同支持照顧者。(記者劉梓祁／攝影)

阿茲海默症 關愛服務(CaringKind)於日前在曼哈頓 華埠舉辦「曼哈頓&布碌崙 失智症家庭春天茶聚」，邀請失智症患者家屬、照顧者、長者及義工相聚交流，盼透過茶聚形式，為照顧者提供情緒支持與社區資源。

阿茲海默症關愛服務 社區建設副總裁石蔚靜表示，雖然近日紐約天氣炎熱，仍有來自曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、皇后區、史泰登島等地的參與者與義工出席，顯示社區對失智症議題的關注與支持。

石蔚靜說，機構名稱雖以阿茲海默症為核心，但目的不是為任何人貼上標籤，而是提醒社區，失智症風險可能發生在每個人、每個家庭身上，因此更需要社區共同理解、接納與關懷。她表示，茶聚不只是讓長者和照顧者吃飯聊天，更希望讓大家知道「我們是誰、我們能提供什麼幫助」，讓有需要的家庭在面對失智症時不再孤單。

活動中，兩名失智症家庭代表梁展媚、鍾慧玲分享照顧經歷。她們均提到，丈夫數年前確診失智症後，自己一度難以接受，家庭生活也因此陷入困難，照顧壓力、情緒困擾與未來不確定感接踵而來。兩人表示，隨後在關愛服務協助下，逐步重新面對現實，也學會以更積極方式照顧家人與安排生活。

兩人表示，關愛服務不僅提供照顧資訊和情緒支持，也會介紹其他相關服務機構，協助照顧者尋找更多社區資源，包括醫療、長者服務、照護支援等，讓家庭在面對失智症時有更多選擇與依靠。

活動並安排藥劑師講解藥物管理知識，提醒長者與照顧者注意按時服藥、了解藥物用途及副作用，並鼓勵有疑問時主動諮詢藥劑師或醫護人員。