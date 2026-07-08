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聯合國外自焚藏人葬禮 紐約逾千人送行 曼達尼、歐凱秀悼念

記者許君達／紐約報導
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洛嘎讓贊的遺體7月6日在布碌崙火化，千餘人為他送行，其中也有部分漢人身影。(記者...
洛嘎讓贊的遺體7月6日在布碌崙火化，千餘人為他送行，其中也有部分漢人身影。(記者許君達／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：藏人洛嘎讓贊在聯合國外自焚抗議中國政策，隨後逾千人送葬。
  • 重點二：他生前錄下遺言，強調為西藏獨立與文化傳承而非生活困境自焚。
  • 重點三：曼達尼與歐凱秀發文悼念，紐約藏社並在聯合國前持續抗議。

紐約藏人社區6日為此前在聯合國大廈外自焚抗議中國當局政策的藏族行動者洛嘎讓贊(Pawo Lobga Rangzen，བློ་དགའ་རང་བཙན)舉辦了誦經超度儀式。當日下午，洛嘎讓贊的遺體在布碌崙(布魯克林)火化，逾千人到場送他最後一程。

7月2日下午5時，洛嘎讓贊攜帶象徵藏族的「雪山獅子旗」獨自前往曼哈頓的聯合國總部大樓外，點燃自己的身體，同時用手機記錄下自己最後的身影。根據事後公布的影像，洛嘎讓贊在被火焰吞沒後，保持了近一分鐘的直立姿態，此後才因體力不支而踉蹌著跌倒，過路車輛則大多急促鳴笛以示震驚。紐約警方通報，救援人員趕到後，將洛嘎讓贊緊急送醫，卻無力回天。根據媒體拍攝的部分現場照片，警員在洛嘎讓贊的遺物中還找到一疊印有「中國離開西藏」字樣的白紙。

根據公開資料，歿年52歲的洛嘎讓贊出生於現由四川省管轄的康區甘孜縣，1990年代流亡至印度並出家為僧，2006年來美，此後一直生活在皇后區。洛嘎讓贊在紐約藏人社區內一直活躍，在每周三的皇后區藏人集體歌舞活動以及各種政治抗議活動中，經常能見到他的身影。

洛嘎讓贊在自焚前錄製了一段六分鐘的遺言。根據藏人行政中央駐北美代表處華人社區聯絡員慈誠嘉措(Tsultrim Gyatso)提供的中文譯文，洛嘎讓贊表示自己採取如此決絕的行動並非因為缺衣少食或生活遇到困難，而是為了藏人的獨立、傳承我們的傳統和文化，「不必為我悲傷，如果你們願意為我唱響悲歌，那麼就請繼續抗爭」。

洛嘎讓贊強調，中共對藏政策就是旨在消滅藏民族，留在家鄉的藏人沒有基本人權、沒有言論自由，也沒有在家中擺放宗教領袖達賴喇嘛照片的自由，流亡在外的藏人則必須付出更多，才有可能爭取民族解放。

據統計，從2000年代至今，已有約160名藏人以自焚表達對中共高壓統治和強制同化政策的抗議，洛嘎讓贊則是首位在美國自焚以表達抗議的藏人。事件發生後，紐約、新澤西藏人社區迅速發起行動，連續多日在聯合國總部以及中國駐紐約總領館外集會抗議，並舉行燭光悼念。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)發文表示，洛嘎讓贊的故事「令他心碎」，「沒有人應該以這種絕望的方式讓自己被世界聽見」，市長移民辦公室(MOIA)此後發布聲明表達哀悼。紐約市議員元在熙(Julie Won)則在官方社群平台上曬出她與洛嘎讓贊此前的合影，並向他的家人表達慰問。

與曼達尼同屬民主黨進步派陣營的紐約州國會眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)6日發文悼念，並呼籲支持者為包括西藏在內的全球各族群的人權持續鬥爭。據「半島電視台」報導，聯合國秘書長古特雷斯的發言人6日也對洛嘎讓贊離世表達慰問，但未回應他和藏人社群的訴求。

洛嘎讓贊的遺體6日凌晨被送至位於皇后區的藏人社區中心(Phuntsok Deshi Tibetan Community Hall)，大量僧眾聚集在此為他誦經。當日中午，棺木被送往布碌崙的綠木公墓(The Green-Wood Cemetry)火化，逾千人送行，其中有些藏人是專程從波士頓、加州趕來。

洛嘎讓贊的姪女Sonam表示，他走得很突然，就在自焚的前一日，他還與家人們一起去爬山，當時他未表現出任何異常。不過，他的平靜之下也許一直深埋著一種執著，因為洛嘎讓贊在2008年北京奧運會期間就曾試圖以自焚表達反抗，但當時被親友勸阻住了。而在他的家族中，曾有過至少三名長輩在反抗中共入侵家鄉的戰鬥中犧牲。

紐約藏人洛嘎讓贊7月2日在聯合國總部外自焚後，紐約藏人社區連續多日在聯合國及中領...
紐約藏人洛嘎讓贊7月2日在聯合國總部外自焚後，紐約藏人社區連續多日在聯合國及中領館外集會，紀念洛嘎讓贊。(記者許君達／攝影)

洛嘎讓贊生前為藏人社區活躍人士。圖為6日趕赴葬禮現場為他送行的藏人僧眾。(記者許...
洛嘎讓贊生前為藏人社區活躍人士。圖為6日趕赴葬禮現場為他送行的藏人僧眾。(記者許君達／攝影)

洛嘎讓贊葬禮當日，多名僧人從凌晨起便持續為洛嘎讓贊頌經超度。(記者許君達／攝影)
洛嘎讓贊葬禮當日，多名僧人從凌晨起便持續為洛嘎讓贊頌經超度。(記者許君達／攝影)

精華 FAQ

  • 他於7月2日下午在曼哈頓聯合國總部外，手持象徵西藏的雪山獅子旗，自焚表達對中國治藏政策的抗議，並以手機拍下自己最後身影。

  • 遺言指出，他並非因生活困苦而走上絕路，而是為了西藏獨立、傳承傳統文化，以及抗議中共消滅藏民族與剝奪宗教、言論自由。

  • 洛嘎讓贊離世後，紐約藏人社區連日集會悼念與抗議，曼達尼、歐凱秀及市府單位也發文表達哀悼，呼籲持續關注西藏人權。

曼達尼 聯合國 歐凱秀

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