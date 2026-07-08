我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

管不住熊孩子吵鬧？ 灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好

調查：麻州賭場免費巴士接駁 鎖定亞裔剝削

市府撥款5000萬翻新10社區公園 下東城華埠旁公園在列

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市府撥款5000萬元翻新10座社區公園中，弗拉德克公園位於弗拉德克公共住宅(Vl...
市府撥款5000萬元翻新10座社區公園中，弗拉德克公園位於弗拉德克公共住宅(Vladeck Houses)中央地帶。(取自wikimedia)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市公園局(NYC Parks)局長島村特麗莎(Tricia Shimamura)日前宣布，市府將於2027財年投入5000萬元，翻新全市10座社區公園，其多位於長期獲投資不足的社區，包括曼哈頓下東城、華埠附近的弗拉德克公園(Vladeck Park)。

市府預計，項目完成後預計將讓五區超過10萬名居民受益。市府表示，該筆投資將改善多個社區公園的設施，提升遊樂設備、休閒設施與綠地空間，為居民提供更安全、整潔且具包容性的公共活動場所。

曼達尼指出，對許多居民而言，社區公園就像「自家後院」，居民可以在此打球、野餐或與孩子玩耍，因此市府有責任確保公園維持良好狀態並持續獲得投資。

根據公園局局長島村特麗莎，本次注資透過「社區公園倡議」(Community Parks Initiative)，此計畫再過去10年間已為全市70個地點完成翻新工程，目前另有47個項目正在進行。倡議於2014年推出，主要針對至少20年未進行重大改善、且位於貧困率較高或人口密度較大的社區公園。

下東城的弗拉德克公園，地處麥迪臣街(Madison St.)和水街(Water St.)之間，位於弗拉德克公共住宅(Vladeck Houses)中央地帶，園內設有長椅與兒童遊樂場。該公園以猶太裔政治活動家、作家及紐約市議會前身「市議員委員會」(Board of Aldermen)成員弗拉德克(Baruch Charney Vladeck)命名。

弗拉德克1886年出生於俄羅斯，早年參與猶太勞工與社會主義運動，1908年移民美國後活躍於紐約政界與工運領域，並曾推動低成本公共住房政策。1938年去世後，市府將公園命名為Vladeck Park，以紀念其對工人與住房改革的貢獻。

市府指出，近期由紐約市立大學(CUNY)公共衛生與健康政策研究進行的研究顯示，經「社區公園倡議」翻新的公園能顯著提升居民使用率與滿意度。CUNY公共衛生教授Terry Huang表示，城市公園在全球越來越被視為提升居民福祉的重要公共空間，而公園翻新所創造的良好環境，也為居民透過戶外活動改善健康與生活品質提供了條件。

精華 FAQ

  • 市府將於2027財年投入5000萬元，專門翻新全市10座社區公園，重點改善遊樂設備、休閒設施與綠地空間，讓社區居民能使用更安全、整潔且更包容的公共活動場所。

  • 其中包括曼哈頓下東城、華埠附近的弗拉德克公園，位於弗拉德克公共住宅中央，長期屬於投資不足社區。該園名稱源自工運與住房改革人士弗拉德克，具有歷史意義。

  • 公園局表示，社區公園倡議自2014年推出以來，已在全市70個地點完成翻新，另有47個項目進行中。CUNY研究也指出，翻新後的公園能提升使用率與居民滿意度。

華埠 曼達尼

上一則

現代汽車三款車型榮獲J.D. Power 2026年美國新車質量調查級距榜首

下一則

聯合國外自焚藏人葬禮 紐約逾千人送行 曼達尼、歐凱秀悼念
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

舊金山預算案拍板 華埠保住多項民生服務

舊金山預算案拍板 華埠保住多項民生服務
紐約市戶外泳池開放 迎90周年 免費教學擴至18泳池

紐約市戶外泳池開放 迎90周年 免費教學擴至18泳池
紐約本周酷熱指數恐達109度 市府應急計畫啟動

紐約本周酷熱指數恐達109度 市府應急計畫啟動
紐約市啟動打擊無良房東計畫 10家最糟糕房東成首要目標

紐約市啟動打擊無良房東計畫 10家最糟糕房東成首要目標

熱門新聞

紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15
曼哈頓一棟辦公大樓7日上午驚傳倒塌危機。（歐新社）

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

2026-07-07 15:56
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

2026-07-03 07:24
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32
長島高速公路29日深夜發生重大車禍。示意圖，非涉事車輛。（路透資料照）

紐約長島高速路巴士翻覆 釀2死近20傷 雙向封閉數小時

2026-06-30 12:52

超人氣

更多 >
年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心
過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中
美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強