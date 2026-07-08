市府撥款5000萬翻新10社區公園 下東城華埠旁公園在列

市府撥款5000萬元翻新10座社區公園中，弗拉德克公園位於弗拉德克公共住宅(Vladeck Houses)中央地帶。(取自wikimedia)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)與市公園局(NYC Parks)局長島村特麗莎(Tricia Shimamura)日前宣布，市府將於2027財年投入5000萬元，翻新全市10座社區公園，其多位於長期獲投資不足的社區，包括曼哈頓下東城、華埠 附近的弗拉德克公園(Vladeck Park)。

市府預計，項目完成後預計將讓五區超過10萬名居民受益。市府表示，該筆投資將改善多個社區公園的設施，提升遊樂設備、休閒設施與綠地空間，為居民提供更安全、整潔且具包容性的公共活動場所。

曼達尼指出，對許多居民而言，社區公園就像「自家後院」，居民可以在此打球、野餐或與孩子玩耍，因此市府有責任確保公園維持良好狀態並持續獲得投資。

根據公園局局長島村特麗莎，本次注資透過「社區公園倡議」(Community Parks Initiative)，此計畫再過去10年間已為全市70個地點完成翻新工程，目前另有47個項目正在進行。倡議於2014年推出，主要針對至少20年未進行重大改善、且位於貧困率較高或人口密度較大的社區公園。

下東城的弗拉德克公園，地處麥迪臣街(Madison St.)和水街(Water St.)之間，位於弗拉德克公共住宅(Vladeck Houses)中央地帶，園內設有長椅與兒童遊樂場。該公園以猶太裔政治活動家、作家及紐約市議會前身「市議員委員會」(Board of Aldermen)成員弗拉德克(Baruch Charney Vladeck)命名。

弗拉德克1886年出生於俄羅斯，早年參與猶太勞工與社會主義運動，1908年移民美國後活躍於紐約政界與工運領域，並曾推動低成本公共住房政策。1938年去世後，市府將公園命名為Vladeck Park，以紀念其對工人與住房改革的貢獻。

市府指出，近期由紐約市立大學(CUNY)公共衛生與健康政策研究進行的研究顯示，經「社區公園倡議」翻新的公園能顯著提升居民使用率與滿意度。CUNY公共衛生教授Terry Huang表示，城市公園在全球越來越被視為提升居民福祉的重要公共空間，而公園翻新所創造的良好環境，也為居民透過戶外活動改善健康與生活品質提供了條件。