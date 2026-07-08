PSEG長島催款惹議 消費團體籲州府調查

PSEG Long Island近日因欠費催收作法受到消費者團體關注。圖為PSEG企業總部。(取自PSEG官網)

AARP紐約分會與公共事業法律計畫(Public Utility Law Project, PULP)等消費者團體，近日呼籲州長霍楚 (Kathy Hochul)調查PSEG Long Island向欠繳電費用戶催收欠款的作法。相關團體指出，部分年長者、低收入 家庭及有醫療需求的住戶，可能在催收過程中承受過大壓力，甚至面臨斷電風險。

PSEG Long Island負責營運長島 電力局(Long Island Power Authority, LIPA)的電力系統，服務範圍包括長島及洛克威(Rockaways)部分地區。據「新聞日報」(Newsday)報導披露，PSEG主管加強追討逾期帳款作法包括以斷電作為壓力、頻繁聯繫用戶要求付款、針對特定地區加強催收，並計畫向已故客戶的遺產追討欠款。公司也被指設有催收競賽，獎勵表現最佳的追債機構。

報導中，一名PSEG主管在談到斷電催款影響時表示，用戶在黑暗中「會想得更清楚」。AARP和PULP批評，這些言論「不可接受」，顯示公司對公用事業用戶缺乏同理與尊重。

AARP和PULP也指出，這項問題並非只發生在長島，而是全州能源負擔危機的一部分。兩組織今年表示，紐約州有超過110萬戶家庭電費或瓦斯費逾期60天以上，累計欠款接近18億元；去年平均每月約有3萬4000戶因未付款被中止公用事業服務。倡議人士認為，在能源價格和生活成本持續偏高的情況下，州府應加強對弱勢住戶的保護。

相關團體表示，老人、低收入戶、身心障礙者及有醫療需求的家庭，往往更難應付複雜的帳單、催繳通知或申訴程序。他們要求州府與監管機構進一步檢視PSEG Long Island的欠費催收流程，確認公司是否遵守消費者保護規定，並確保用戶能取得分期付款、能源補助及特殊保護等選項。

PSEG Long Island則表示，公司提供多項協助方案，若用戶因財務困難無法一次繳清帳單，可主動聯繫公司安排付款計畫。符合條件的住戶也可申請財務困難協議、能源援助、醫療保護及年長者相關保護。該公司表示，若用戶能證明經濟困難，可能不需支付頭期款，欠款分期最低可低至每月10元。

長島法律服務機構也提醒，欠費且面臨斷電風險的用戶，可要求填寫Customer Resources表格，爭取0元頭期款、每月10元償還欠款的延期付款協議。不過，用戶仍須繼續支付每月新帳單；若違反付款協議，電力公司仍可能繼續斷電程序。