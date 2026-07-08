紐約僑界推演援台機制 近百人參與防衛韌性講座

中華民國國防部全民防衛動員署全民防衛動員教育訓練諮詢委員譚維宗在紐約華僑文教服務中心講解「全社會防衛韌性」概念。（記者許振輝／攝影）

為配合政府推動「全社會防衛韌性」政策，紐約華僑文教服務中心日前舉辦「全社會防衛韌性講座及專業演練」，邀請中華民國國防部 全民防衛動員署全民防衛動員教育訓練諮詢委員譚維宗主講，吸引近百名僑界人士參加。

譚維宗表示，活動目的不只是政策宣導，更希望讓海外僑界了解台灣政府與民間近年持續強化防災、應變及復原能力。他指出，所謂韌性，是社會在遭遇天災、重大事故或其他突發危機時，仍能維持基本運作、快速復原，並從經驗中提升下一次的應變能力。

本次課程分為政策說明及桌上推演兩部分。透過分組情境討論，與會者思考當台灣發生災害或突發事件時，海外僑界可如何整合資源協助，包括人力動員、物資募集、後勤支援及募款等面向。

譚維宗表示，僑界過去雖常在台灣有重大事件時熱心協助，但較少事先討論具體分工與協調方式。因此，希望藉由此次演練，逐步建立紐約地區僑界的支援模式，未來可在僑教中心協調下，形成較明確的標準作業程序，避免危機來臨時才倉促反應。

他也以台灣近期因應堰塞湖及水患風險的經驗為例，說明災害管理需要結合監測、預警、疏散、安置及復原等環節。即使紐約與台灣面對的災害類型不同，平時建立自救、互助、社區協調與應變能力，仍具重要參考價值。

譚維宗強調，台灣持續投入全社會防衛韌性建設，也期待海外僑界在平時先建立聯繫與準備機制，未來若台灣有需要時，能迅速、有序地投入支援。

紐約華僑文教服務中心舉行的 「全社會防衛韌性講座及專業演練」吸引近百名僑界人士參與。（記者許振輝／攝影）