我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

管不住熊孩子吵鬧？ 灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好

調查：麻州賭場免費巴士接駁 鎖定亞裔剝削

紐約僑界推演援台機制 近百人參與防衛韌性講座

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華民國國防部全民防衛動員署全民防衛動員教育訓練諮詢委員譚維宗在紐約華僑文教服務...
中華民國國防部全民防衛動員署全民防衛動員教育訓練諮詢委員譚維宗在紐約華僑文教服務中心講解「全社會防衛韌性」概念。（記者許振輝／攝影）

為配合政府推動「全社會防衛韌性」政策，紐約華僑文教服務中心日前舉辦「全社會防衛韌性講座及專業演練」，邀請中華民國國防部全民防衛動員署全民防衛動員教育訓練諮詢委員譚維宗主講，吸引近百名僑界人士參加。

譚維宗表示，活動目的不只是政策宣導，更希望讓海外僑界了解台灣政府與民間近年持續強化防災、應變及復原能力。他指出，所謂韌性，是社會在遭遇天災、重大事故或其他突發危機時，仍能維持基本運作、快速復原，並從經驗中提升下一次的應變能力。

本次課程分為政策說明及桌上推演兩部分。透過分組情境討論，與會者思考當台灣發生災害或突發事件時，海外僑界可如何整合資源協助，包括人力動員、物資募集、後勤支援及募款等面向。

譚維宗表示，僑界過去雖常在台灣有重大事件時熱心協助，但較少事先討論具體分工與協調方式。因此，希望藉由此次演練，逐步建立紐約地區僑界的支援模式，未來可在僑教中心協調下，形成較明確的標準作業程序，避免危機來臨時才倉促反應。

他也以台灣近期因應堰塞湖及水患風險的經驗為例，說明災害管理需要結合監測、預警、疏散、安置及復原等環節。即使紐約與台灣面對的災害類型不同，平時建立自救、互助、社區協調與應變能力，仍具重要參考價值。

譚維宗強調，台灣持續投入全社會防衛韌性建設，也期待海外僑界在平時先建立聯繫與準備機制，未來若台灣有需要時，能迅速、有序地投入支援。

紐約華僑文教服務中心舉行的 「全社會防衛韌性講座及專業演練」吸引近百名僑界人士參...
紐約華僑文教服務中心舉行的 「全社會防衛韌性講座及專業演練」吸引近百名僑界人士參與。（記者許振輝／攝影）

精華 FAQ

  • 主要是配合政府推動全社會防衛韌性，讓海外僑界了解台灣近年在防災、應變與復原上的努力，同時透過演練建立未來可操作的支援機制。

  • 因為僑界過去多在台灣有重大事件時臨時協助，較少事先規劃分工。透過情境推演，可預先思考人力、物資、後勤與募款等協助方式。

  • 他希望在僑教中心協調下，逐步形成紐約地區僑界支援台灣的標準作業程序，先建立聯繫與準備機制，讓危機來臨時能迅速且有序投入。

中華民國 國防部

上一則

現代汽車三款車型榮獲J.D. Power 2026年美國新車質量調查級距榜首

下一則

聯合國外自焚藏人葬禮 紐約逾千人送行 曼達尼、歐凱秀悼念
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

亞城急難救助協會年會 演練防災 強化應變力

亞城急難救助協會年會 演練防災 強化應變力
台灣首次「韌性演練」 備戰中國封鎖、趁強震擾亂、入侵

台灣首次「韌性演練」 備戰中國封鎖、趁強震擾亂、入侵
紐約區海外青年英語服務營 行前培訓

紐約區海外青年英語服務營 行前培訓
陸海警船頻擾台 府邀11部會推演、國軍模擬共軍登陸

陸海警船頻擾台 府邀11部會推演、國軍模擬共軍登陸

熱門新聞

紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15
曼哈頓一棟辦公大樓7日上午驚傳倒塌危機。（歐新社）

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

2026-07-07 15:56
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

2026-07-03 07:24
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32
長島高速公路29日深夜發生重大車禍。示意圖，非涉事車輛。（路透資料照）

紐約長島高速路巴士翻覆 釀2死近20傷 雙向封閉數小時

2026-06-30 12:52

超人氣

更多 >
年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心
過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中
美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強