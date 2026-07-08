慈濟長島青少年管弦樂團 音樂會慶13周年

慈濟長島青少年管弦樂團日前在曼哈坦上西城考夫曼音樂中心的莫金演奏廳 (Merkin Concert Hall)舉行「點滴成河 樂響六十」音樂會。(主辦單位提供)

慈濟長島 青少年管弦樂團日前在曼哈坦上西城考夫曼音樂中心的莫金演奏廳 (Merkin Concert Hall)舉行「點滴成河 樂響六十」音樂會，慶祝慈濟成立60周年暨管弦樂團13周年慶。近400人齊聚一堂，欣賞慈濟長島青少年管弦樂團、手語隊以及慈濟長島合唱團的精采演出，深深感受到表演者用音樂傳遞愛的美好。

這些小小音樂家在專業指揮們十個月左右的訓練督促下，呈現出20首撼動人心的曲目。樂團的志工幹部和家長們也都各盡己力投入奉獻。

節目在沈亮寬老師指揮帶領下，由管樂隊演奏「侏儸紀公園」主題曲揭開序幕，沈老師已在樂團擔任指揮十年，管樂團還帶來莫札特「費加洛婚禮」序曲、「三劍客」、「倫敦三重奏」等名曲。接著是弦樂團白隊在Adam Birke老師指揮下，帶來A Million Dreams、Dance of the Tumblers等耳熟能詳曲目。

較資深的弦樂團藍隊由Scott Gentile老師擔綱指揮，他從去年開始將部分管樂和弦樂團員融合在一起，組織了新的Sinfonietta小交響樂 團。他們帶來海頓第一號交響曲第一樂章、貝多芬第一號交響曲第一樂章、舒伯特D大調第三號交響曲的第一樂章等世界級名曲，氣勢磅礡。

去年開始樂團舉辦了協奏曲競賽concerto competition，鼓勵團員積極展現琴技，增加獨奏演出體驗。去年獲得榮譽的大提琴手江宗杰(Brandon Jiang)演奏聖桑的A小調第一號大提琴協奏曲，急速的指法滑動扣人心弦。去年競賽平手摘冠的小提琴手詹麗莉(Gianna Affatato)和中提琴手梁子寧(Valerie Liang)共同帶來約翰·哈沃森(Johan Halvorsen)改編的小提琴與中提琴二重奏作品「帕薩佳里亞舞曲」(Passacaglia)，細緻高音的小提琴和渾厚濃重的中提琴一來一往，成就生動的音樂對話。

慈濟樂團的室內樂Chamber Orchestra集體帶來「祈禱」、「青山無爭」慈濟歌曲、「雨夜花」、「望春風」和帕格尼尼風格的台灣民謠組曲。慈濟手語隊以優美的手勢姿態演繹「溫暖滿人間」。慈濟長島合唱團在93歲高齡指揮蕭璧珠的指導下，演唱了「以音樂之名」、「慈悲的心路」、「再回首」，美妙歌聲繚繞。

當晚音樂會席間冠蓋雲集，駐紐約台北經濟文化辦公室台北文化中心主任桂業勤，紐約華僑文教服務中心主任王怡如均出席。

慈濟手語隊以優美的手勢姿態演繹「溫暖滿人間」。(主辦單位提供)