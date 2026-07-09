紐文中心35周年慶 茶會氣氛熱鬧 金曲歌手戴曉君獻唱

紐文中心主任桂業勤(左)、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強(中)、台灣知名原住民歌手戴曉君(右)聯手切蛋糕，為紐文中心慶生。(記者許君達／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 駐紐約台北文化中心舉辦35周年慶茶會，旅美台籍文藝界到場同慶。

駐紐約台北文化中心舉辦35周年慶茶會，旅美台籍文藝界到場同慶。 重點二： 金曲歌手戴曉君現場演唱排灣族傳統民謠，增添慶祝氣氛。

金曲歌手戴曉君現場演唱排灣族傳統民謠，增添慶祝氣氛。 重點三：紐文中心長期協助台灣藝術家進軍紐約，推廣台灣品牌與形象。

駐紐約台北文化中心(簡稱紐文中心)7日舉辦成立35周年慶祝茶會，眾多旅美台籍文藝工作者到場慶賀，並同切蛋糕以志慶生。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強致詞，曾獲金曲獎的台灣原住民 歌手戴曉君 也獻唱一曲排灣族傳統民謠。

紐文中心成立於1991年，2000年代曾一度更名為「台灣書院」，後改回原名。2005年紐約經文處大樓投入使用後，紐文中心遷入，與經文處以及其他部會駐紐約的外派機構合署辦公。據介紹，紐文中心的主要業務為支持台灣藝術家前往作為全球文化中心的紐約參加展出、會議，助其獲得在國際舞台和美國市場亮相的機會，同時利用在地優勢幫助從文化藝術的角度推廣台灣品牌、提升台灣的國際形象與能見度。

李志強表示，「文化」包括多種方面，其中藝術是主要組成部分。而藝術又是一種普世性的共同語言，更容易被來自不同文化背景的人接受，因此是一個國家交流、輸出台灣影響力的很好管道，而這也正是紐文中心的價值所在。

他說，比如維德角，這個國家在本屆世界盃前幾乎無人知曉，但通過足球這一文化形式一戰成名後，如今全世界都在討論它，也有很多人開始對這個國家產生興趣，這便是文化的力量。

紐文中心主任桂業勤表示，透過文化推廣國家形象，其實是所有國家都在做的事，而紐文中心的工作除了對外輸出外，還會將外部的優秀作品或養分帶回台灣。

為慶祝成立35周年，台灣文化部在今年5月至9月期間推出「Taiwan POP臺灣上奅—曼哈頓臺灣文化黑潮」系列項目，密集參與舉辦大量講座、音樂會、藝術展等活動，使台灣元素充斥在紐約各大文化場域內。

駐紐約台北文化中心成立35周年，在紐約經文處舉辦慶祝茶會。 (記者許君達／攝影)