台九作品亮相紐約亞洲影展 張孝全獲亞洲之星大獎

「深度安靜」劇照。(紐約台北文化中心提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台灣璞玉單元九部作品入選紐約亞洲電影節，題材涵蓋多元議題。

台灣璞玉單元九部作品入選紐約亞洲電影節，題材涵蓋多元議題。 重點二： 張孝全以深度安靜獲亞洲之星大獎，成首位得獎台灣演員。

張孝全以深度安靜獲亞洲之星大獎，成首位得獎台灣演員。 重點三：多部台灣片於紐約舉行北美或全美首映，導演演員將出席映後。

第25屆紐約亞洲電影節(New York Asian Film Festival)將於7月10日至26日登場，紐約台北文化中心今年與影展合作推出「台灣璞玉單元」(Taiwan Uncut)，共有九部台灣作品入選，包括七部劇情長片及兩部短片；其中「深度安靜」與「恨女的逆襲」入圍影展競賽單元。

演員張孝全以「深度安靜」獲頒「亞洲之星大獎」(Screen International Star Asia Award)，成為首位獲此榮譽的台灣演員。張孝全將與導演沈可尚共同出席該片北美首映及映後座談，與紐約觀眾交流；影展也將特別放映張孝全主演的「盛夏光年」數位修復版。

由沈可尚執導、張孝全與林依晨主演的「深度安靜」，描繪男主角諭明與女主角依庭在大學圖書館「深度安靜」區相識相戀，卻在面對懷孕、家庭創傷與現代生活壓力後，逐漸走向情感裂痕。紐文中心表示，影片以螺旋式敘事帶領觀眾進入角色內心，探討現代家庭、親密關係與心理壓力中的矛盾與修復。

該中心指出，今年「台灣璞玉單元」作品題材橫跨女性成長、青春奇幻、都市情感、家庭冒險、動作奇幻及移工、女性主體等議題；李宜珊首部劇情長片「恨女的逆襲」延續導演對社會邊緣人物的關注；陳大璞執導的「啵me之我的青春住了鬼」則以傳聞鬧鬼的老戲院為核心，細膩書寫成長中的告別與選擇。

郭承衢自編自導的「明日的過客」講述已婚女子白玫在台北西區街頭重逢多年未見舊情人，並找來昔日好友相聚，重新面對青春夢想與重逢後的微妙情感；「我未許願先吹蠟燭」改編自澳門真實新聞事件，結合喜劇、家庭與冒險元素，描寫落魄台灣青年與一對澳門祖孫在舊城區展開一場既相騙又相伴的老千行動；九把刀執導的「功夫」則融合動作、奇幻、友情與懸疑，將於影展舉行全美首映。

參展短片中，臧晟傑執導的「看現場」取材自導演親身經歷，以人物刻畫呈現台灣移工議題，曾獲2026年金穗獎最佳學生劇情片及最佳攝影兩項大獎；許雅婷執導的紀錄短片「她沒說的事」將於影展世界首映，透過創作者與受訪者間跨越身份與年齡的四季長談，探討創傷、凝視與女性主體性。

適逢創立25周年，本屆電影節將在林肯中心電影協會(FLC)、紐約視覺藝術學院(SVA Theatre)及紐約經典電影資料館(Anthology Film Archives)等地舉行，匯集來自台灣、南韓、日本、香港、澳門、中國、泰國、印尼、印度、馬來西亞、菲律賓、越南及哈薩克等地近百部作品，其中78部為首映、九部為世界首映。

台灣片單中，「恨女的逆襲」將於7月11日下午6時15分在林肯中心電影協會Walter Reade Theater舉行北美首映，導演李宜珊將出席映後座談；「深度安靜」將於7月15日晚9時在同一場地舉行北美首映，張孝全與導演沈可尚將出席映後座談。

其它台灣作品放映包括「她沒說的事」7月12日中午12時在Walter Reade Theater世界首映；「看現場」7月16日下午3時在Walter Reade Theater北美首映；「啵me之我的青春住了鬼」7月18日下午2時30分在Walter Reade Theater北美首映；「明日的過客」7月19日下午2時30分在Walter Reade Theater全美首映，導演郭承衢將出席映後座談；「我未許願先吹蠟燭」7月22日下午6時在SVA Theatre北美首映；「功夫」7月23日晚9時在SVA Theatre全美首映。

「恨女的逆襲」劇照。(紐約台北文化中心提供)