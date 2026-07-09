慶建國250年 國寶銀推「華工與鐵路」櫥窗展
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為慶祝美國建國250周年，國寶銀行舉辦名為「華工與鐵路」的歷史展覽，即日起至8月23日向公眾開放。
國寶銀行董事孫儀芬(Vera Sung)和總裁兼執行長孫儀文(Jill Sung)宣布，本展覽將在該銀行位於曼哈頓包厘街(Bowery)總部舉行，由美華歷史文化基金會(Chinese American Heritage Foundation)授權，並由史丹福大學的「北美鐵路華工研究計畫」(Chinese Railroad Workers in North America Project)策展，共包含60組備有中、英文雙語解說的珍貴圖片，詳細記錄華工修築橫貫大陸鐵路的艱辛歷程與偉大貢獻。
展覽期間，銀行總部櫥窗每次將展示八幅圖片，並每周輪換。國寶銀行表示：「透過這次展覽，我們希望對華裔美國人為我們國家成長所做的貢獻致敬，讓大眾認識到組成我們強大國家的多元社區，並緬懷與紀念我們先祖所付出的犧牲。」
展覽包括三大亮點：第一部分，美國橫貫鐵路幹線：探討林肯總統簽署「太平洋鐵路法案」以連結東西海岸的歷史。 第二部分，艱巨的工程與《排華法案》：詳細講述1863年至1869年間，超過萬名華工如何建造中央太平洋鐵路。他們在危險的環境下艱苦工作，在內華達山脈鑿通了15條隧道。展區亦提及1882年具歧視性的《排華法案》，該法案最終於1943年被廢除。第三部分：緬懷與歷史正義：展示歷史讚譽、營地遺物以及後續的紀念工作，反映出美國社會終於開始對這些勞工的歷史遺產做出公正的評價。
國寶銀行表示，此次展覽是希望華人及其它社區不忘歷史，瞭解在美華人對美國發展做出的貢獻。孫儀文與孫儀芬補充道：「歷史不容遺忘；沒有成千上萬華工的奉獻與辛勞，美國橫貫鐵路幹線的建造是不可能完成的。我們誠摯邀請社區僑胞與各界民眾蒞臨國寶銀行Bowery總部參觀這場展覽盛宴。」
國寶銀行總部地址：6 Bowery, New York, NY 10013。
展覽名為「華工與鐵路」，是為慶祝美國建國250周年而設，目的在於致敬華裔美國人對國家建設的貢獻，也讓公眾認識這段歷史。 展覽由美華歷史文化基金會授權、史丹福大學北美鐵路華工研究計畫策展，共有60組中英文雙語圖片，並在銀行櫥窗分批展出。 三大亮點包括橫貫鐵路建設背景、華工於1863至1869年間在艱險環境中築路，以及排華法案與後續紀念，呈現歷史不公與正義追認。
精華 FAQ
展覽名為「華工與鐵路」，是為慶祝美國建國250周年而設，目的在於致敬華裔美國人對國家建設的貢獻，也讓公眾認識這段歷史。
展覽由美華歷史文化基金會授權、史丹福大學北美鐵路華工研究計畫策展，共有60組中英文雙語圖片，並在銀行櫥窗分批展出。
三大亮點包括橫貫鐵路建設背景、華工於1863至1869年間在艱險環境中築路，以及排華法案與後續紀念，呈現歷史不公與正義追認。
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