慶建國250年 國寶銀推「華工與鐵路」櫥窗展

國寶銀行舉辦名為「華工與鐵路」的歷史展覽，即日起至8月23日向公眾開放。 (主辦單位提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 國寶銀行為慶祝美國建國250年推出華工與鐵路櫥窗展。

國寶銀行為慶祝美國建國250年推出華工與鐵路櫥窗展。 重點二： 展覽由華裔基金會授權，史丹福研究計畫策展，含60組雙語圖片。

展覽由華裔基金會授權，史丹福研究計畫策展，含60組雙語圖片。 重點三：內容分三部分，重現華工築路艱辛、排華法案及歷史正義。

為慶祝美國建國250周年，國寶銀行舉辦名為「華工與鐵路」的歷史展覽，即日起至8月23日向公眾開放。

國寶銀行董事孫儀芬(Vera Sung)和總裁兼執行長孫儀文(Jill Sung)宣布，本展覽將在該銀行位於曼哈頓 包厘街(Bowery)總部舉行，由美華歷史文化基金會(Chinese American Heritage Foundation)授權，並由史丹福大學 的「北美鐵路華工研究計畫」(Chinese Railroad Workers in North America Project)策展，共包含60組備有中、英文雙語解說的珍貴圖片，詳細記錄華工修築橫貫大陸鐵路的艱辛歷程與偉大貢獻。

展覽期間，銀行總部櫥窗每次將展示八幅圖片，並每周輪換。國寶銀行表示：「透過這次展覽，我們希望對華裔 美國人為我們國家成長所做的貢獻致敬，讓大眾認識到組成我們強大國家的多元社區，並緬懷與紀念我們先祖所付出的犧牲。」

展覽包括三大亮點：第一部分，美國橫貫鐵路幹線：探討林肯總統簽署「太平洋鐵路法案」以連結東西海岸的歷史。 第二部分，艱巨的工程與《排華法案》：詳細講述1863年至1869年間，超過萬名華工如何建造中央太平洋鐵路。他們在危險的環境下艱苦工作，在內華達山脈鑿通了15條隧道。展區亦提及1882年具歧視性的《排華法案》，該法案最終於1943年被廢除。第三部分：緬懷與歷史正義：展示歷史讚譽、營地遺物以及後續的紀念工作，反映出美國社會終於開始對這些勞工的歷史遺產做出公正的評價。

國寶銀行表示，此次展覽是希望華人及其它社區不忘歷史，瞭解在美華人對美國發展做出的貢獻。孫儀文與孫儀芬補充道：「歷史不容遺忘；沒有成千上萬華工的奉獻與辛勞，美國橫貫鐵路幹線的建造是不可能完成的。我們誠摯邀請社區僑胞與各界民眾蒞臨國寶銀行Bowery總部參觀這場展覽盛宴。」

國寶銀行總部地址：6 Bowery, New York, NY 10013。

國寶銀行舉辦名為「華工與鐵路」的歷史展覽，即日起至8月23日向公眾開放。 (主辦單位提供)

國寶銀行舉辦名為「華工與鐵路」的歷史展覽，即日起至8月23日向公眾開放。 (主辦單位提供)

國寶銀行舉辦名為「華工與鐵路」的歷史展覽，即日起至8月23日向公眾開放。 (主辦單位提供)