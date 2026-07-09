台原住民歌手戴曉君7／10亮相林肯中心 傳遞來自土地的聲音
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曾獲金曲獎的台灣原住民歌手戴曉君(Sauljaljui)與團隊7月赴北美巡演，並將登上紐約林肯中心的舞台，戴曉君將於7月10日(周五)在林肯中心「城市之夏」(Summer of the City)藝術節亮相。
戴曉君在駐紐約台北文化中心參與座談時說，本次演出將以排灣族傳統古謠、恆春民謠和月琴彈唱為基礎，融合世界音樂的元素，包括模里西斯原住民的音樂、澳洲原住民使用的樂器等，並結合以更被現代都市人所熟悉的編曲，旨在呈現台灣原住民部落的文化風貌，並突出其與全球南島語族之間的連結。而與其他演出不同，林肯中心足足給了她和團隊75分鐘的時間，「去好好地講我們是誰，我們來自哪裡，我們想要傳達給世界的訊息」。
戴曉君表示，在國外演出的最大挑戰是，如何在有限的時間內，通過音樂這種語言去讓聽眾感受到自己的自信和能量，並通過音樂去理解「是什麼樣的文化背景在支撐你的能量」。為此，她會在演唱的同時走下舞台，去教聽眾跳舞、打赤腳，去感受音樂、身體與土地之間的連結。「音樂不僅是音符，還包括天、地與心，你要能把它們串在一起。」
根據現有的人類學研究成果，南島語族廣泛分布在東至復活節島、西至馬達加斯加的太平洋和印度洋地區，而台灣則是全球南島民族跨洋遷徙的起源地，台灣原住民在血緣和語言上與全球南島族群都有親緣關係。為了探索這些脈絡，戴曉君及其團隊曾走訪多國采風，采風的方式與經典人類學田野調查不同，而是前往部落，與當地人共享食物、一起唱歌跳舞，然後很快就能建立起一種感性上的連結。她說，雖然音樂形式有所不同，但種種細微相通之處還是大量存在，比如台灣原住民在吟唱時習慣使用很多無實際表意的虛詞，而模里西斯的民間音樂也具有相似的特點。
戴曉君說，不僅南島族群，世界各地的原住民族音樂有一個共性，便是所唱誦的全部與土地有關，其中蘊含著一種對於人與自然關係的哲思。很多時候，這些主題與環保、正義、反殖民主義等當代政治議題不謀而合。「外人也許不理解，你們為什麼總是在唱這些『議題』。但其實這是一種誤解。我們不是在講『議題』，而是利用音樂去表達一種『關係』，我們與土地的關係」。
戴曉君的紐約的演出將於7月10日晚7時30分開始，地址：曼哈頓林肯中心的David Rubenstein Atrium，免費開放，無須預約。
她將於7月10日晚間7時30分，在曼哈頓林肯中心的David Rubenstein Atrium登台，參與「城市之夏」藝術節演出，且活動免費開放、無須預約。 演出以排灣族傳統古謠、恆春民謠與月琴彈唱為基礎，再結合模里西斯原住民音樂、澳洲原住民樂器及現代編曲，呈現多元而具土地意識的聲音。 她希望觀眾理解台灣原住民的文化根源，以及與全球南島語族的親緣關係，並強調音樂不是單講議題，而是表達人與土地、身體與自然的連結。
精華 FAQ
她將於7月10日晚間7時30分，在曼哈頓林肯中心的David Rubenstein Atrium登台，參與「城市之夏」藝術節演出，且活動免費開放、無須預約。
演出以排灣族傳統古謠、恆春民謠與月琴彈唱為基礎，再結合模里西斯原住民音樂、澳洲原住民樂器及現代編曲，呈現多元而具土地意識的聲音。
她希望觀眾理解台灣原住民的文化根源，以及與全球南島語族的親緣關係，並強調音樂不是單講議題，而是表達人與土地、身體與自然的連結。
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