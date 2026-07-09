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布碌崙植物園 「7月爵士夜」五度回歸 每周四與民有約

記者顏潔恩／紐約報導
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布碌崙植物園一年一度的「7月爵士夜」今年已邁入第五屆，在整個7月期間的每周四晚間...
布碌崙植物園一年一度的「7月爵士夜」今年已邁入第五屆，在整個7月期間的每周四晚間都將舉辦爵士音樂演出。(取自BBG官網)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：布碌崙植物園7月每周四晚舉辦爵士夜，已連續第五屆。
  • 重點二：活動結合在地文化團體策畫，並設有演出前一小時的互動體驗。
  • 重點三：7月另辦聲音冥想、街區派對及身障驕傲月藝術活動。

布碌崙(布魯克林)植物園(Brooklyn Botanic Garden，簡稱BBG)一年一度的「7月爵士夜」(Jazz in July)今年已邁入第五屆，在整個7月的每周四晚間都將舉辦爵士音樂演出，由不同音樂家輪番登台，邀請民眾在夏夜中一邊欣賞音樂、一邊漫步花園。

根據宣布，每周演出的爵士樂團皆由園方與在地文化團體共同策畫，今年合作單位包括海地文化交流中心(Haiti Cultural Exchange)及IAMcariBEING等組織；植物園希望通過與社區文化機構合作，不僅能邀請不同風格的音樂家參與演出，也有助於發掘新秀，建立更多藝術合作關係。

目前每場音樂會開始前一小時，即下午6時至7時，植物園都會安排「活動時光」(Activity Hour)，提供繪畫示範、展覽導覽及互動體驗等，讓參與者在欣賞音樂前，先探索植物園的不同角落。

除了爵士音樂系列，植物園7月還安排多項活動，包括20日(周一)舉辦的「Forever Green Soundbath」沉浸式聲音冥想體驗，由葛萊美獎得主Attacca Quartet帶來表演，以音樂帶領聽眾感受大自然生命循環；30日(周四)則將舉辦街區派對(Block Party)，結合美食、遊戲及DJ表演，慶祝植物園「最綠街區」(Greenest Block)競賽創辦30周年。

而配合7月「身心障礙者驕傲月」(Disability Pride Month)，植物園將於23日(周四)與Accessible Travel NYC合作推出特別藝術創作活動，邀請身心障礙者及民眾通過藝術表達自我、交流互動。

植物園高級活動經理卡布雷拉(Nadine Cabrera)表示，這項系列活動於2021年推出，目的在於吸引更多民眾於夏季造訪植物園；她指出，相較於春季櫻花盛開時吸引成千上萬名遊客，夏季向來是旅遊淡季，因此園方希望透過更多戶外活動，讓民眾看到植物園不同季節的面貌與魅力。

園方表示，各項活動門票可於植物園官網預約，另外每天也提供限量的免費社區門票，供民眾申請；更多詳情，可訪bbg.org/visit/event/jazz_in_july。

精華 FAQ

  • 今年活動已進入第五屆，整個7月的每周四晚間都有爵士音樂演出，由不同音樂家輪番登台，讓民眾可在夏夜散步時欣賞現場演奏。

  • 每場音樂會開始前一小時，也就是下午6時至7時，園方安排「活動時光」，內容包含繪畫示範、展覽導覽與互動體驗，讓參與者先探索園區。

  • 7月還有20日的沉浸式聲音冥想、30日的街區派對，以及23日配合身心障礙者驕傲月的藝術創作活動，內容涵蓋音樂、社區與共融參與。

布碌崙 植物園 爵士樂

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