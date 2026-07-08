獨居華男病故 母親感謝亞總會伸出援手

石濤媽媽將兩面錦旗分送給亞總會和美國福州琅岐聯合總會，以示感謝。(記者胡聲橋／攝影)

35歲閩籍華裔 男子石濤突然在布碌崙 (布魯克林)的租房內病故，其同事向美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助尋其家人。紐約華文報紙刊登相關報導後，石濤病故的消息通過社群媒體從美國傳回了福州，再由石濤在福州的親戚電告了居住紐約華埠 的石濤母親，其母石秀榕才得知兒子的噩耗。在處理完石濤的後事後，石秀榕在朋友的陪同下，7日專程前往位於布碌崙(布魯克林)貝瑞吉的亞總會表示感謝。

石秀榕將一面寫有「情暖異鄉德澤桑梓」和一面寫有「天涯有難桑梓有情」分別送給亞總會和美國福州琅岐聯合總會。石秀榕說，兒子出事後，亞總會聯繫各方，通過媒體尋找家人；找到她後，又協助她和朋友為兒子料理後事；而美國福州琅岐聯合總會會長江富春帶頭為石濤捐出了500元，之後她又收到了1200元社區捐款，她對此深表感激，「兩位會長幫助我找到兒子，他們伸出熱情的雙手，給我們排憂解難，我想說的話太多，但有點說不下去了」。

神情悲淒的石秀榕說，當她得知兒子去世的消息後，非常震驚、悲傷和忐忑不安。後來她在社區的幫助下在華埠為兒子舉行了告別儀式，並把兒子土葬在新澤西州。她說雖然自己現在仍感到很悲痛，但看到兒子終於落土為安，心裡的一塊巨石也落了地。她希望兒子微笑著在另一個世界幸福生活。

亞總會會長陳善莊、亞總會常務會長王孟新和美國福州琅岐聯合總會會長江富春都表示，移民在美國打拚一定要注意身體，身體是一切的本錢，身體有不適，一定要主動求醫，積極治療，以免釀成大錯。