布碌崙民代 挺華人反對海灣大道設公車專用道

布碌崙民代支持華人抗議海灣大道公車專用道。(記者胡聲橋／攝影)

市交通局(DOT)最近提議在布碌崙 (布魯克林 )繁忙的海灣大道(Bay Parkway)和克羅普西大道(Cropsey Avenue)這兩條分別貫穿南北和東西兩個方向的交通幹線上設置公車專用道，以提升公車的運行速度。在日前舉行的布碌崙第11社區委員會會議上，多位華人 表達了對增設公車道將減少停車位以及給沿途商家帶來不便的顧慮。

州眾議員寇頓(William Colton)7日在班森賀華人社區服務中心舉行的社區會議上表示，他將支持華人對於海灣大道公車專用道的反對意見。

寇頓在社區會議上表示，據他了解，設置公車專用道后，公車沿線的停車位將減少20%，這對本來停車位就很緊張的海灣大道沿線來說是不利的；另一方面，公車專用道會給沿途的商家帶來不便，比如卸貨區車輛的停靠和作業就是必須考慮到的負面影響；寇頓還認為，設置公車專用道後，往往單車道也會接踵而至，給整個社區帶來更多不便。基於以上原因，寇頓建議只在海灣大道的地鐵站周圍設置公車專用道，以盡量減少對沿線居民的影響。

市交通局在海灣大道和克羅普西大道設置公車專用道的計畫，目前正處於向地方社區委員會提交最終提案並進行社區公聽和意見收集的階段。設計中的公車專用道將採用混合式設計，包括偏置專用道(Offset Lane)與路邊專用道(Curbside Lane)，而且將在最繁忙的商業街區增設貨車裝卸專用區，以減少違規雙排停車。該計畫得到了眾多公車通勤族的強烈支持。

寇頓表示，他目前正在收集居民對海灣大道公車專用道的反對意見，他希望更多居民提出自己的看法，他會進一步考慮採取何種反對方式，比如聯名反對或者是舉行抗議活動。寇頓還表示，他可能很快就會代表居民提出反對意見，希望交通局能聆聽居民的想法，對公車專用道方案進行局部修正。

班森賀華人社區服務中心負責人羅添福和海灣大道華商會會長李志波及數十名社區居民參加了這次社區會議。

州眾議員寇頓在社區會議上表示支持居民對海灣大道公車專用道的反對意見。(記者胡聲橋／攝影)