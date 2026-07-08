紐約布碌崙、皇后區…多處公園 7至9日空中投放滅蚊幼蟲劑

紐約市衛生與心理衛生局宣布於7日至9日在布朗士、布碌崙、皇后區和史泰登島部分公園、濕地及大型自然區域進行空中滅蚊幼蟲劑投放。(黃敏儀辦公室提供)

紐約市衛生與心理衛生局宣布於7日至9日在布朗士 、布碌崙 、皇后區 和史泰登島部分公園、濕地及大型自然區域進行空中滅蚊幼蟲劑投放，以控制蚊蟲孳生，降低西尼羅病毒等蚊媒疾病傳播風險。

根據市衛生局公布的計畫，布朗士投放地點包括佩勒姆灣公園(Pelham Bay Park)一帶，布碌崙包括淡水溪盆地(Fresh Creek Basin)及海事公園(Marine Park)；皇后區包括艾莉潭公園(Alley Pond Park）、大學點（College Point）、凱辛娜公園(Kissena Park)、林登山(Linden Hill)、羅斯代爾(Rosedale)及索默維爾(Somerville)等地；史泰登島則包括阿靈頓(Arlington)等多處地點。

市衛生局表示，空中投放幼蟲劑是由直升機在沼澤及大型自然區域投放低風險幼蟲劑，在蚊子成蟲前加以控制；市府不會使用直升機處理住宅區。若針對成蚊，則會在檢測顯示對人體健康風險較高時，以卡車在晚間於住宅區或公園噴灑成蚊殺蟲劑。

衛生局表示，夏季期間會在全市設置捕蚊器，收集成蚊並每週檢測，以追蹤西尼羅病毒及其他可能由蚊蟲傳播的病毒。紐約市自1999年以來每年都在蚊子中檢出西尼羅病毒。

市府提醒居民，防蚊不只依靠政府投藥，民眾也應清除自家周邊積水，包括花盆底盤、桶子、廢棄容器、排水槽等，避免蚊蟲孳生。衛生局表示，正確使用的殺蟲劑對人和寵物不構成重大健康風險，但對噴灑成分敏感者可能出現短暫眼睛或喉嚨刺激、皮疹等反應；如有氣喘或其他呼吸道疾病，噴灑期間應盡量留在室內，並關閉冷氣外氣進風或改用室內循環模式。

市衛生局表示，投放或噴灑前至少24小時會通知公眾，居民也可透過Notify NYC登記接收相關提醒。更多本輪滅蚊作業範圍及防蚊資訊，可查詢市衛生局網站：https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/west-nile-virus-spray.page。