女足Gotham FC主場 2028遷至皇后區Etihad Park

美國女子職業足球聯盟(NWSL) Gotham FC自2028年球季起，球隊主場將遷至皇后區威利點(Willets Point)興建中的Etihad Park。(記者戴慈慧／攝影)

美國女子職業足球聯盟(NWSL) Gotham FC 7日宣布，自2028年球季起，球隊主場將遷至皇后區 威利點(Willets Point)興建中的Etihad Park，與美國職業足球大聯盟(MLS)紐約市 足球俱樂部(New York City FC)共用球場，象徵紐約女子職業足球在紐約市五大行政區建立永久主場。

Etihad Park位於花旗球場(Citi Field)對面，目前正在施工中，預計2027年啟用，將成為紐約市首座專為足球打造的專業球場，可容納約2萬5000名觀眾，也是紐約市足球俱樂部未來的新主場。

Gotham FC目前主場設於新澤西州 哈里遜(Harrison)的Sports Illustrated Stadium。球隊表示，搬遷後仍將保留位於新澤西州惠帕尼(Whippany)的訓練基地，但比賽主場將正式移至皇后區，讓球隊首次真正落腳紐約市。

球隊表示，選擇搬遷至皇后區，主要考量交通便利與球迷拓展。Etihad Park鄰近7號地鐵、長島鐵路(LIRR)及多條主要公路，預計將有超過300萬名居民可在75分鐘內透過大眾運輸抵達球場，有助吸引更多球迷進場，並提升女子足球在紐約地區的能見度。

Gotham FC近年積極投入基礎建設，除宣布打造全新訓練中心外，此次也與Etihad Park簽訂租約。根據球隊公布內容，合作初期為五年，並保留最長15年的續約選項；新球場也將設置專屬更衣室及數位品牌展示系統，提供與男子職業球隊相同等級的設施。

這項宣布正值紐約迎接足球熱潮之際。2026年世界盃決賽將於大都會人壽體育場(MetLife Stadium)舉行，而Gotham FC也將於15日在花旗球場迎戰Washington Spirit，這場名為「Queens Classic」的比賽，是花旗球場首度舉辦女子職業足球賽，也被視為球隊未來進駐皇后區的重要暖身。

隨著Etihad Park即將落成，皇后區威利點正逐步發展成紐約新的足球重鎮。未來除了紐約市足球俱樂部與Gotham FC外，球場也預計承辦2028年洛杉磯奧運足球賽部分賽事，進一步提升皇后區在國際足球版圖上的地位。