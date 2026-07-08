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86街遊民所開發商 對莊文怡、社區民眾撤訴

記者顏潔恩／紐約報導
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布碌崙86街遊民所開發商因不滿社區發起的抗議活動，曾對當地民意代表和部分社區民眾...
布碌崙86街遊民所開發商因不滿社區發起的抗議活動，曾對當地民意代表和部分社區民眾提出訴訟。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀86街2501號遊民所建案，先前因開發商不滿社區組織的示威活動，阻礙其進入物業、影響施工進度而提出訴訟；不過開發商近期已提交撤訴通知，暫時結束針對當地民意代表和社區民眾的訴訟。

這起法律糾紛始於開發商86 ST. NY LLC申請緊急臨時禁令，稱社區組織的示威活動阻礙工人進入施工地工作，導致拆除工作延誤，造成不可彌補的損害；開發商接著對市議員莊文怡、州參議員陳學理以及部分社區民眾提出訴訟。

訴訟過程中，反對建案方指出原告所請求的禁令違憲，侵犯民眾根據第一修正案所給予的言論自由和集會自由的權利，且開發商所謂的「不可彌補的損害」實質上只是可計算的經濟損失，但並不能成為壓制公共空間中和平抗議的正當理由。

莊文怡表示，7日獲得消息得知開發商已提交「撤訴通知」(Notice of Discontinuance)和「撤回緊急動議通知」(Notice of Withdrawal)，暫且結束針對示威者們的訴訟；她指出，原告願意自願撤回訴訟，標誌著社區迎來一場重大且來之不易的勝利，但也提醒大眾不要掉以輕心，不排除原告未來還會再提告的可能。

她也感謝愛法律師樓和律師吳聖洋的幫助，其中吳聖洋為鄰近業主滕先生做了免費辯護，堅定維護居民的憲法權利，相信是促使開發商放棄訴訟的關鍵作用；「本次訴訟的撤回，充分體現了社區的力量與韌性，在為社區的最大利益發聲時，我們絕不會被恐嚇、也不會被噤聲」，莊文怡說道。

對此陳學理則說，律師暫未收到法院的任何消息，在法院有進一步消息前，不方便置評；但針對訴訟案，他說在得知開發商企圖透過法律手段讓他噤聲時，作為一名民意代表，他已提出反SLAPP(反制濫訴)主張，「我要提醒公眾，不要讓任何形式的暴政令我們噤聲，也不要讓霸凌者左右我們的言論」。

精華 FAQ

  • 開發商86 ST. NY LLC已提交撤訴通知，並撤回緊急動議，暫時結束對莊文怡、陳學理及部分社區民眾的法律行動。這意味著原先的禁令與訴訟要求先行停止。

  • 反對方指出，開發商所稱的損害多屬可計算的經濟損失，並不足以成為限制公共空間和平抗議的理由；若以此壓制示威，將侵犯第一修正案保障的言論與集會自由。

  • 莊文怡認為撤訴是社區來之不易的勝利，但提醒不要掉以輕心，因原告仍可能再提告；陳學理則表示尚未收到法院正式消息，並強調已提出反SLAPP主張以維護言論自由。

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