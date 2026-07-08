劉醇逸發起 美國250周年時光膠囊 法拉盛封存50年

州參議員劉醇逸與皇后區公共圖書館代表、民意代表及參與「美國250周年時光膠囊」計畫的學生合影留念。時光膠囊將於法拉盛圖書館公開展示50年，並於2076年開啟。（記者戴慈慧／攝影）

為紀念美國「獨立宣言」簽署250周年，紐約州 參議員劉醇逸 (John Liu)7日在皇后區公共圖書館法拉盛 總館舉行「美國250周年時光膠囊」(America 250 Time Capsule)封存儀式。時光膠囊將在圖書館公開展示50年，預計於2076年、美國建國300周年時開啟。

此次時光膠囊計畫由劉醇逸辦公室發起，作為美國建國250周年系列慶祝活動之一。過去一個月，主辦單位向社區徵集信件、作文、照片、藝術創作及具有時代意義的紀念品，希望透過民眾的親身記錄，保存紐約人在2026年的生活樣貌，以及對未來的期許。

封存內容包括「美國250周年作文比賽」優勝作品、民眾親筆信件、家庭照片、社區組織及商家的紀念品與宣傳資料，還有紐約尼克隊冠軍紀念旗幟，以及象徵當代生活的iPhone與硬幣等物品。劉醇逸也放入自己寫給50年後民眾的一封信，以及他四年級時為紀念1976年美國建國200周年所創作的一本小書，作為跨越百年的歷史連結。

劉醇逸表示，時光膠囊收錄了這一代人的聲音與記憶，也承載著許多家庭對未來的祝福，包括父母寫給子女、孩子寫給未來自己的信件，以及寫給2076年紐約人的寄語。他說，雖然無法預知未來世界將如何改變，但希望這些珍貴記錄能夠保存下來，讓50年後開啟時光膠囊的人們，感受到今天人們對未來的希望，以及共同的人文精神。

皇后區公共圖書館總裁兼執行長沃爾科特(Dennis Walcott)表示，當時光膠囊於2076年開啟時，將成為記錄皇后區多元文化的重要歷史見證，反映這個世代居民的生活、夢想與價值觀。他表示，很榮幸法拉盛圖書館成為保存這份歷史記憶的所在地。

州眾議員李羅莎(Nily Rozic)等多位民代也出席封存儀式。他們表示，時光膠囊不僅保存當代社區的故事，也讓未來世代得以了解今日紐約的多元文化與共同價值，具有重要歷史意義。

州參議員劉醇逸展示將放入「美國250周年時光膠囊」的2026年紐約尼克隊NBA總冠軍紀念旗幟。這面冠軍旗與社區民眾的信件、照片、作文及其他具有時代意義的紀念品一同封存，將於2076年美國建國300周年時開啟。（記者戴慈慧／攝影）