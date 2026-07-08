我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

管不住熊孩子吵鬧？ 灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好

調查：麻州賭場免費巴士接駁 鎖定亞裔剝削

劉醇逸發起 美國250周年時光膠囊 法拉盛封存50年

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
州參議員劉醇逸與皇后區公共圖書館代表、民意代表及參與「美國250周年時光膠囊」計...
州參議員劉醇逸與皇后區公共圖書館代表、民意代表及參與「美國250周年時光膠囊」計畫的學生合影留念。時光膠囊將於法拉盛圖書館公開展示50年，並於2076年開啟。（記者戴慈慧／攝影）

為紀念美國「獨立宣言」簽署250周年，紐約州參議員劉醇逸(John Liu)7日在皇后區公共圖書館法拉盛總館舉行「美國250周年時光膠囊」(America 250 Time Capsule)封存儀式。時光膠囊將在圖書館公開展示50年，預計於2076年、美國建國300周年時開啟。

此次時光膠囊計畫由劉醇逸辦公室發起，作為美國建國250周年系列慶祝活動之一。過去一個月，主辦單位向社區徵集信件、作文、照片、藝術創作及具有時代意義的紀念品，希望透過民眾的親身記錄，保存紐約人在2026年的生活樣貌，以及對未來的期許。

封存內容包括「美國250周年作文比賽」優勝作品、民眾親筆信件、家庭照片、社區組織及商家的紀念品與宣傳資料，還有紐約尼克隊冠軍紀念旗幟，以及象徵當代生活的iPhone與硬幣等物品。劉醇逸也放入自己寫給50年後民眾的一封信，以及他四年級時為紀念1976年美國建國200周年所創作的一本小書，作為跨越百年的歷史連結。

劉醇逸表示，時光膠囊收錄了這一代人的聲音與記憶，也承載著許多家庭對未來的祝福，包括父母寫給子女、孩子寫給未來自己的信件，以及寫給2076年紐約人的寄語。他說，雖然無法預知未來世界將如何改變，但希望這些珍貴記錄能夠保存下來，讓50年後開啟時光膠囊的人們，感受到今天人們對未來的希望，以及共同的人文精神。

皇后區公共圖書館總裁兼執行長沃爾科特(Dennis Walcott)表示，當時光膠囊於2076年開啟時，將成為記錄皇后區多元文化的重要歷史見證，反映這個世代居民的生活、夢想與價值觀。他表示，很榮幸法拉盛圖書館成為保存這份歷史記憶的所在地。

州眾議員李羅莎(Nily Rozic)等多位民代也出席封存儀式。他們表示，時光膠囊不僅保存當代社區的故事，也讓未來世代得以了解今日紐約的多元文化與共同價值，具有重要歷史意義。

州參議員劉醇逸展示將放入「美國250周年時光膠囊」的2026年紐約尼克隊NBA總...
州參議員劉醇逸展示將放入「美國250周年時光膠囊」的2026年紐約尼克隊NBA總冠軍紀念旗幟。這面冠軍旗與社區民眾的信件、照片、作文及其他具有時代意義的紀念品一同封存，將於2076年美國建國300周年時開啟。（記者戴慈慧／攝影）

精華 FAQ

  • 封存儀式在皇后區公共圖書館法拉盛總館舉行，時光膠囊之後也會在該館公開展示與保存50年，成為社區共享的歷史紀錄。

  • 內容包括作文比賽優勝作品、民眾親筆信、家庭照片、社區組織與商家資料，還有尼克隊冠軍旗幟、iPhone與硬幣等物品。

  • 膠囊預計於2076年、美國建國300周年時開啟，藉由保存2026年的生活樣貌與願望，讓未來世代理解當代紐約的多元文化。

紐約州 法拉盛 劉醇逸

上一則

違反勞工法4企業 賠償、罰款共230萬元

下一則

內線炒股賺238萬 紐約華男被判27月監禁
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

迎250周年國慶 劉醇逸邀社區封存時光膠囊50年

迎250周年國慶 劉醇逸邀社區封存時光膠囊50年
建國250周年／費城埋時間膠囊 將保存250年

建國250周年／費城埋時間膠囊 將保存250年
松柏之家慶國慶 致敬30位來美逾50年華人

松柏之家慶國慶 致敬30位來美逾50年華人
紐約采風／迎建國250周年 布碌崙博物館辦多檔展覽

紐約采風／迎建國250周年 布碌崙博物館辦多檔展覽

熱門新聞

紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15
曼哈頓一棟辦公大樓7日上午驚傳倒塌危機。（歐新社）

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

2026-07-07 15:56
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

2026-07-03 07:24
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32
長島高速公路29日深夜發生重大車禍。示意圖，非涉事車輛。（路透資料照）

紐約長島高速路巴士翻覆 釀2死近20傷 雙向封閉數小時

2026-06-30 12:52

超人氣

更多 >
年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心
過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中
美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強