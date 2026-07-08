內線炒股賺238萬 紐約華男被判27月監禁

紐約華男陳家偉因內線炒股在紐約東區聯邦法院被判27個月監禁。(本報檔案照)

因參與內線炒股，32歲的紐約華男陳家偉(Justin Chen, 又名Jia Wei Chen，姓名皆音譯)被判處27個月監禁。紐約東區聯邦法院法官默錢特(Orelia E. Merchant)7日宣布了這一量刑。法官還下令沒收陳家偉182萬8442元的非法所得，並支付11萬5437.19元賠償金。此案共同被告、30歲的甄俊(Jun Zhen，音譯)已於2025年10月承認參與該內線交易共謀案，正等待量刑。

根據法庭文件，陳家偉此前受雇於EDGAR申報公司，該公司是一家申報代理機構，協助證券發行者通過美國證券交易委員會(SEC)的EDGAR申報系統向SEC和廣大投資者提交必要的披露文件。陳家偉在該公司任職期間，可提前獲悉該公司客戶即將向SEC提交的文件。這些文件通常包含重大的、足以影響市場的資訊，也就是「重大非公開資訊」，包括即將進行的併購、合作夥伴關係建立、資產出售及季度財報的8-K表格公告等。

陳家偉與本案共同被告甄俊負責審核證券申報文件的草案，並將這些文件移交給公司其他員工，再由後者轉換為SEC的EDGAR申報系統所要求的格式。陳家偉和甄俊利用其提前掌握的證券申報信息，對13家在納斯達克(NASDAQ)上市的公司進行了交易，總獲利至少達238萬元。

例如，在2025年5月20日的下午和晚上，陳家偉和甄俊買入了約18萬6275股SigmaTron International,Inc.(股票代碼：SGMA)的股票。該公司是一家總部位於伊利諾伊州的電子製造服務供應商。隔天，即5月21日，SGMA公司宣布將被Transom Capital Group, LLC收購，收購價格較SGMA前一交易日的每股收盤價溢價134%。公告發布後，SGMA股價較前一交易日收盤價上漲約127%。陳家偉與甄俊在公告發布後半小時內賣出其持有的所有SGMA股票，總獲利約29萬5元。

紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)表示，「陳家偉濫用職權，利用重大非公開信息牟利數百萬元。這一判決向公眾傳達了一條信息：我們正在密切關注，並將嚴厲起訴那些利用接觸非 公開資訊的便利謀取私利、破壞市場誠信的人」。