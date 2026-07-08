內線炒股賺238萬 紐約華男被判27月監禁
因參與內線炒股，32歲的紐約華男陳家偉(Justin Chen, 又名Jia Wei Chen，姓名皆音譯)被判處27個月監禁。紐約東區聯邦法院法官默錢特(Orelia E. Merchant)7日宣布了這一量刑。法官還下令沒收陳家偉182萬8442元的非法所得，並支付11萬5437.19元賠償金。此案共同被告、30歲的甄俊(Jun Zhen，音譯)已於2025年10月承認參與該內線交易共謀案，正等待量刑。
根據法庭文件，陳家偉此前受雇於EDGAR申報公司，該公司是一家申報代理機構，協助證券發行者通過美國證券交易委員會(SEC)的EDGAR申報系統向SEC和廣大投資者提交必要的披露文件。陳家偉在該公司任職期間，可提前獲悉該公司客戶即將向SEC提交的文件。這些文件通常包含重大的、足以影響市場的資訊，也就是「重大非公開資訊」，包括即將進行的併購、合作夥伴關係建立、資產出售及季度財報的8-K表格公告等。
陳家偉與本案共同被告甄俊負責審核證券申報文件的草案，並將這些文件移交給公司其他員工，再由後者轉換為SEC的EDGAR申報系統所要求的格式。陳家偉和甄俊利用其提前掌握的證券申報信息，對13家在納斯達克(NASDAQ)上市的公司進行了交易，總獲利至少達238萬元。
例如，在2025年5月20日的下午和晚上，陳家偉和甄俊買入了約18萬6275股SigmaTron International,Inc.(股票代碼：SGMA)的股票。該公司是一家總部位於伊利諾伊州的電子製造服務供應商。隔天，即5月21日，SGMA公司宣布將被Transom Capital Group, LLC收購，收購價格較SGMA前一交易日的每股收盤價溢價134%。公告發布後，SGMA股價較前一交易日收盤價上漲約127%。陳家偉與甄俊在公告發布後半小時內賣出其持有的所有SGMA股票，總獲利約29萬5元。
紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)表示，「陳家偉濫用職權，利用重大非公開信息牟利數百萬元。這一判決向公眾傳達了一條信息：我們正在密切關注，並將嚴厲起訴那些利用接觸非 公開資訊的便利謀取私利、破壞市場誠信的人」。
他因利用任職申報公司時取得的重大非公開資訊進行內線交易被判刑，紐約東區聯邦法院判處27個月監禁，並要求沒收非法所得與支付賠償金。 陳家偉在EDGAR申報公司任職，能提前接觸客戶即將提交SEC的文件草案，這些內容常包含併購、合作與財報等足以影響股價的重大資訊。 陳家偉和甄俊共對13家納斯達克上市公司下手，其中以SigmaTron國際最典型，公告前買入、消息公布後迅速賣出，整體至少獲利238萬元。
精華 FAQ
他因利用任職申報公司時取得的重大非公開資訊進行內線交易被判刑，紐約東區聯邦法院判處27個月監禁，並要求沒收非法所得與支付賠償金。
陳家偉在EDGAR申報公司任職，能提前接觸客戶即將提交SEC的文件草案，這些內容常包含併購、合作與財報等足以影響股價的重大資訊。
陳家偉和甄俊共對13家納斯達克上市公司下手，其中以SigmaTron國際最典型，公告前買入、消息公布後迅速賣出，整體至少獲利238萬元。
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