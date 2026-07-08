曼哈頓輝瑞舊大樓受損險倒塌 工會批開發商

位於曼哈頓東42街鬧區的一棟37層輝瑞(Pfizer)舊大樓7日早間出現磚塊掉落情況，樓內部分承重鋼梁彎曲，出現險情後，大樓附近大樓居民被疏散到街道上。(歐新社)

位於曼哈頓 東42街鬧區的一棟37層輝瑞 (Pfizer)舊大樓7日早間出現磚塊掉落情況，樓內部分承重鋼梁彎曲，出現險情，負責該大樓改造施工的蒸汽管道工會指責承包商「為了利潤而忽視安全」，導致大樓頂層坍塌。

蒸汽管道工工會638分會(Steamfitters Local 638)在社交媒體上說，「如果不是受過訓練的工會蒸汽管道工意識到危險情況，並遵循正確的安全規程，成千上萬的建築工人和居民可能會受傷或喪命」。該工會說，我們不能讓開發商為了利潤而犧牲安全」。

紐約市 消防局表示，早上7時57分接到報警，稱曼哈頓東42街235號一棟33層高的建築有磚塊掉落。據紐約市消防局稱，該建築的21層至26層樓板有彎曲。

蒸汽管道工工會 638 分會的克利夫·強森當時正在大樓內工作，他對PIX11頻道說，當建築物開始出現故障時，他的成員都在裡面。

強森說：「總承包商選擇在這個項目上使用非工會工人。我們只希望紐約市能進行負責任的施工。他們沒有正確地加固結構。樑柱開始變形，地板也開始變形，他們可能不得不疏散另一側的居民。」

根據紐約市樓宇局(DOB)的記錄，該建築在2025年有七項與施工安全相關的OATH違規記錄並被罰款。記錄也顯示，所有七項違規行為均已解決。

該建築開發商MetroLoft的發言人就此事發表了以下聲明說，已確認受影響區域是該地塊上兩棟建築之一的一小部分。整棟大樓本身沒有倒塌的風險。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，截至下午3時，該建築物已穩定超過兩個小時，此前該建築物在白天緩慢輕微地移動了一段時間。當時紐約市樓宇局、消防局和總承包商派出了一支由六名工作人員組成的小組進入大樓檢查受損情況。