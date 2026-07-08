違反勞工法4企業 賠償、罰款共230萬元

紐約市府打擊違反勞工法，四企業還款罰款共230萬元。(本報檔案照)

紐約市 府6日宣布，消費者和勞工保護局(DCWP)與Walgreens、Allstar Security & Consulting、Calzedonia旗下內衣品牌Intimissimi，以及Kinship Coffee等四家公司達成和解，指其違反紐約市勞工保護法規；四家公司將合計向逾1600名員工支付約210萬元賠償，另繳納逾21萬8000元民事罰款及相關費用，總額230萬餘元。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，企業若少給員工排班通知或拒絕依法提供休假，受影響的不只是薪資，也包括接送孩子、照顧家庭、安排托育等日常生活。華裔 副市長蘇維思(Julie Su)表示，勞工的時間應受尊重，雇主臨時安排班表、要求員工臨時上班，或因員工無法接下臨時班次而懲罰，都是濫用權力。

在此次和解中，全國連鎖藥房及零售商Walgreens將向布碌崙 (布魯克林)三家門店逾570名員工支付逾160萬元賠償，並繳納16萬3000元民事罰款。消保局調查發現，Walgreens未按規定提前72小時向員工提供班表，並要求員工在未獲法定通知或同意的情況下增加工時，違反公平工作周法(Fair Workweek Law)等規定。

Allstar Security & Consulting將向逾900名員工支付27萬元賠償，另繳納3萬元民事罰款及費用。消保局表示，該公司未依紐約市受保護休假法提供有薪受保護休假。

Calzedonia旗下、位於蘇荷區(SoHo)的內衣零售品牌Intimissimi將向逾50名員工支付逾15萬4000元賠償，並繳納逾1萬5000元民事罰款及費用。市府指該公司未提前72小時提供班表、要求員工在未獲適當通知或同意下增加工時，並在通知不足情況下取消班次，違反公平工作周法。

Kinship Coffee則將向逾90名員工支付逾6萬7000元賠償，另繳納逾9000元民事罰款及費用。消保局表示，該公司在皇后區阿斯托里亞(Astoria)三處門店違反市府受保護休假法。

根據紐約市公平工作周法，零售業雇主須至少提前72小時提供工作班表，不得安排待命班次，不得在少於72小時通知的情況下取消已排定班次，也不得在未獲員工自願同意下，要求員工於少於72小時通知的情況下增加工時。速食業雇主則須提供相對固定的例行班表，至少提前14日公布班表，並在更改班表或安排「關門後接開門」班次時支付相關補償。